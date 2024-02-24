Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2776
Wo wird das Geschäft eröffnet?
bei Ovpen, wo die Marke ist, oder bei Lücke, wo die Marke ist, oder bei der nächsten Kerze?
Ich habe die wissenschaftliche Arbeit noch nicht getan.))
Ich bin damit beschäftigt, eine solche Entdeckung einzuweichen.)))
P.s..
Im Prinzip spielt es keine Rolle, es hängt alles von der TF und der Wert der Stoploss.
Selbst versucht, eingeben.
Speziell für diesen Thread habe ich jetzt eine halbe Stunde lang, nur mit OHLC, grob einen Pfeilindikator skizziert.
Wo ist der Indikator selbst? Wenn es speziell für diesen Zweig ist...
Ich kann nur das Ergebnis der Arbeit zeigen. Ein Indikator wäre zu dick).
Übrigens, Sie hatten die Möglichkeit, aber Sie haben abgelehnt. Leider.
Vielleicht wäre das Ergebnis mit maschinellem Lernen genauer. Aber ich bin zu faul, mich damit zu befassen. Ich warte auf einen intelligenten Vorschlag.
Können Sie eine Probe auf der Grundlage Ihres Indikators auf Kurse von MQ auf MT5 für 50 Tausend Bars machen?
Notieren Sie einfach das Datum für die Synchronisierung jedes Balkens und, sagen wir, "1" - Pfeil nach oben und "-1" - Pfeil nach unten, "0" - kein Pfeil?
Und ich werde versuchen, mich zu trainieren, um das Aussehen des Pfeils zu erraten, und vielleicht sogar die Richtung. Mal sehen, wofür die MO oder meine Prädiktoren gut sind.....
Ich hoffe, es ist auf einer Demo, weil der Handel unter diesem ist ein bisschen eine Übung.
Es ist einguter Artikel, von hoher Qualität.
mehr als ein Überblick, aber ohne Geheimnisse zu verraten
Bis jetzt ist es eine sehr grobe Version.
Wir werden sehen, was in Zukunft passiert.
Wenn Sie sich sicher sind, spielt es keine Rolle, womit Sie handeln.
СанСаныч Фоменко #:
Also, alle möglichen Variationen von etwas mit etwas. Ich habe kein Problem damit, etwas zu erfinden.
Könnten Sie einen solchen Prädiktor veröffentlichen?
Vielleicht ist es der Unterschied im RSI-Indikator von EURUSD und GBPUSD?
Ein Indikator wäre zu fett.)
Vladimir, ich freue mich, wenn etwas für Sie funktioniert hat. Und was hat das mit der Branche zu tun? Neuronale Netze oder die Beschaffung von Daten für sie?