Soweit ich weiß, hängt das vom verwendeten C++-Compiler und der Version von Rtools (für Windows) ab. Ich selbst gehe nicht so weit, das Maximum war STL, mit dem ich keine Probleme hatte.
Danke, ich habe einige Tutorials gefunden, wie man es macht, aber ich kann es noch nicht tun....
Was ist mit den Fraktalen, hat das noch niemand herausgefunden? Und informatives Markup.
Speziell für diesen Thread habe ich jetzt eine halbe Stunde lang, nur mit OHLC, grob einen Pfeilindikator skizziert.
Dies ist die erste Vorschau ohne Filter und keine anderen Tricks nur OHLC. Dieser Algorithmus wird auf jeder TF arbeiten.
Wie es oder nicht, aber keine R-Schlüssel und Python wird nicht helfen, wenn Sie nicht verstehen, die Tiefe und Bedeutung der finanziellen Charts. Sorry für die Unhöflichkeit, natürlich.
Das ist unwissenschaftlich, wo ist der Backtest?Sie können es in SQL machen, die Hauptsache ist der Beweis.
Differenzen / Inkremente, Geschwindigkeiten / Beschleunigungen, Streuungen / Korridore und deren Mittelwerte.
Mir fällt nichts anderes ein, was ich messen könnte.(
Indikatoren ....
Mehr wird in der Liste nicht benötigt.
Alles wird auf einen Algorithmus hinauslaufen, der schnell genug ist, um den Grad des Einflusses eines Merkmals auf die Zielvariable zu bestimmen. Noch einmal: Der Algorithmus ist NICHT die Korrelation und NICHT die Bedeutung von Merkmalen in MO-Algorithmen.
Die Qualität eines Merkmals ist der Grad der Variabilität in seinem Einfluss auf die Zielvariable.
Wenn Sie ausreichend einflussreiche Attribute (mit einer hohen Vorhersagekraft in meiner Terminologie) mit weniger als 10 % Variation in der numerischen Schätzung dieses Einflusses finden, werden Sie zufrieden sein. Der Vorhersagefehler fast aller MO-Algorithmen wird garantiert unter 40 % liegen, oder Sie haben Glück und erreichen 20 %.
Das ist der ganze Plan
Warum ein Backtest?
Es handelt sich um ein aktuelles Diagramm, ohne einen Blick in die Vergangenheit zu werfen, wie man es bei einem Tester tun kann.
Der Finanzmarkt ist lebendig und schlüpfrig wie ein Aal. Er erfordert einen besonderen Ansatz.
Und Sie können Ihr ganzes Leben lang wissenschaftlich arbeiten. Was bringt das? )) Ich sehe es, ich beobachte es, ich lache.))
und du kannst nicht in einem Live-Diagramm einen Blick in die Geschichte werfen?
Ich meinte den Blick in die Historie einen Schritt voraus. Das ist im Tester möglich, und manche Leute halten es für nötig, dies zu ihrem persönlichen Vorteil auszunutzen. Sie nicht. Ich habe Sie beobachtet, Sie haben einen guten Algorithmus. Ich mag diesen Ansatz.
Ich habe diesen Indikator gerade auf meinen Knien gemacht. Ehrlich gesagt.
Sie können jedes Instrument und jede TF einstellen. Wir werden es testen.
Das Schwierigste ist die Datenmanipulation. Sie müssen Pandas oder ein anderes Analogon lernen, dann ist fast jede Strategie kein Problem. Oder man wählt über SQL-Abfragen nach Bedingungen aus. Beides funktioniert schnell.
In meinem Fall werden nicht einmal Schleifen verwendet. Es wird sofort gerechnet.
Glauben Sie nicht, dass ich Pfeile von Hand in das Diagramm einfüge)))
Wo wird das Geschäft eröffnet?
am Ovpen, wo die Marke ist, oder am Locus, wo die Marke ist, oder an der nächsten Kerze?