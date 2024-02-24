Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2784
Wie machen Sie die Probenahme? Das verstehe ich nicht.
Muss ich sie in ein Array einfügen und dann speichern? Ich bin nicht gut in so etwas.
Ich habe eine Skizze auf 4k, aber es ist kein Problem, es auf 5k zu machen.
Ich brauche eine ";" getrennte csv-Datei mit Spalten: "Daten", "Ziel".
In "Target" schreiben Sie das Ziel - das würde das Vorhandensein und die Position des Pfeils kodieren.
Haben Sie Pfeile auf der Bar Öffnung oder was?
Die Pfeile erscheinen im Moment des Ereignisses.
Ich werde versuchen, es herauszufinden. Wenn ich genug Grips habe). Ich habe mich mit diesen Fragen nicht beschäftigt. Das war auch nicht nötig. Ich kann es nicht schnell genug tun, ich bin mit Familienangelegenheiten beschäftigt.
Wenn die Pfeile in der Mitte des Balkens willkürlich vom Tick abhängen, wird es ein bisschen komplizierter.
Sie können mir auch eine bin-Datei geben, aber beschreiben Sie ihre Struktur.
Vor zwanzig Jahren, als ich C entwickelte, kam ich an dieser Stelle ebenfalls ins Stocken. Indizierung von Grund auf, und der Zyklus ist eine Einheit weniger. Aber dann ist MKL leicht zu beherrschen - das gleiche C.
Datum - bar Nummer, und Ziel 0 oder 1 kaufen verkaufen?
Das Datum ist besser, um die Synchronisation zu kontrollieren.
Ziel "0" oder "1" - Pfeil erschienen oder nicht, oder auf einmal -1 - Pfeil nach unten, 1- Pfeil nach oben, 0 - kein Pfeil.
Obwohl, ich gebe zu, dass der Indikator gibt es eine Bedingung, dass der Pfeil nur einmal pro Knie gezeichnet wird, auch wenn es einen Grund gibt, es wiederholt zu zeichnen, dann wird es schwierig sein.
Welches der folgenden Werkzeuge eignet sich am besten für die Erstellung von Daten?
https://scikit-learn.org/stable/auto_examples/cluster/plot_cluster_comparison.html
Man sollte das Clustering nehmen, das für die Zielvariable relevant ist.
Gibt es hier ein solches Clustering?
