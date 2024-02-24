Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1916
+1000% Sehr, sehr vernünftige Gedanken.
Aber Indikatoren sind definitiv ein Muss - sie vereinfachen die Arbeit des Netzes, weil sie bereits einige Regelmäßigkeiten aufzeigen. Zum Beispiel kann das Netz natürlich die Muster finden, die wir Divergenz nennen, aber wir können sie ihm einfach geben. Einfach ausgedrückt, können wir Katzen von Hunden anhand ihrer Augen unterscheiden, aber es können auch ein Schwanz und Ohren gezeigt werden, in diesem Fall wird das Ergebnis schneller und von höherer Qualität sein. Dies ist die Aufgabe von Indikatoren.
Hier ist meine Antwort an Sie. Es ist in einer Hinsicht bedingungslos ärgerlich, rein visuell. Aber was soll's, die Essenz der Erzählung zählt, nicht das Aussehen oder der gruselige Sound... Nehmen Sie einfach zur Kenntnis: Ja, das tue ich, und ich glaube das auch. Und ja, ich habe keine 100%igen Ergebnisse, nicht mehr als 55% im allgemeinen Sinne dieses Verständnisses :-))))
Was Sie wollen, lässt sich auf die übliche Klassifizierung reduzieren, bei der Attribute Metriken sind und das Ziel die Angemessenheit des Modells für die neuen Daten ist...
Erstellen Sie ein Modell, simulieren Sie die Leistung des Modells anhand der neuen Daten und erstellen Sie einen Datensatz wie in der Abbildung.
Überprüfen Sie dann die Wichtigkeit und Stärke der Attribute (Metriken) und Sie werden wissen, was wichtig ist und was nicht.
Ich hatte die Idee, einen Thread zu erstellen, um über Zielfunktionen zu diskutieren, und zwar nicht einmal eine Diskussion, sondern vielmehr eine Datenbank mit verschiedenen Arten von Zielfunktionen und Statistiken darüber, was funktioniert und was überhaupt nicht funktioniert.
Glauben Sie, dass jemand so etwas braucht?
Eine gute Idee.
Ich hatte die Idee, einen Thread zu erstellen, um über Zielfunktionen zu diskutieren, und zwar nicht einmal eine Diskussion, sondern vielmehr eine Datenbank mit verschiedenen Arten von Zielfunktionen und Statistiken darüber, was funktioniert und was überhaupt nicht funktioniert.
Glauben Sie, dass es jemand braucht?
Meine Gedanken zum Ziel. Wenn wir davon ausgehen, dass es keinen Spread und keine Kommission gibt, ist der maximale Gewinn, wenn alle Hochs und Tiefs erraten werden. Das heißt, die Aufgabe besteht darin, einen Schritt vorauszudenken. Da es ausreichend ist, die Richtung des Handels zu kennen, können Sie mit der binären Klassifizierung arbeiten. Wir nehmen die Inkremente, finden das Vorzeichen der Inkremente und verwenden es als Ziel.
Nehmen wir nun an, dass es eine konstante Streuung gibt (der Einfachheit halber). Jetzt sind wir an Bewegungen interessiert, die über diese Spanne hinausgehen. Und hier stecke ich fest, wie ich ein solches Ziel erstellen kann, was ich bieten, fragen oder durchschnittlich eingeben soll
Das ist dasselbe wie die Zickzack- oder Inkrementprognose, eigentlich ist das alles eine Klasse von Zielen, eine nutzlose Klasse... Ich meinte das in einem viel breiteren Sinne, mit einem ganzen Zoo von Zielen, verschiedenen Richtungen
zum Beispiel :
Vorhersage des Tageshöchstpreises aus Intraday-Daten (Regression)
Aufschlüsselung, welches Niveau eine übermäßige Volatilität verursacht (Regression + Klassifizierung)
Anhand der Intraday-Daten können wir den Zeitpunkt der täglichen Umkehrung vorhersagen (Klassifizierung)
Wenn der erste Leuchter schwarz war, wird der dritte dann weiß sein? (Klassifizierung)
Markierung der Unterstützungs- und Widerstandsniveaus und Vorhersage des Niveaus, von dem aus ein Sprung/Durchbruch erfolgen wird (Klassifizierung)
Vorhersage des optimalen Zeitraums für den Indikator zu einem bestimmten Zeitpunkt (Regression)
.........
.....
...
ITP.....
Man kann Ziele nicht auf eine so begrenzte Weise betrachten, man muss nachdenken, Varianten vorschlagen und sie testen.
Vielleicht finden Sie am Ende etwas Interessantes
=========================
Das Ergebnis ist eine Liste interessanter Ziele, die durch Tests überprüft wurden. Und dies wird eine Wissensbasis für alle IO-Enthusiasten sein.
Sie verstehen, die Ziele können auf die gleiche Weise wie die Merkmale gesucht werden, ja es ist wahrscheinlich nicht nur möglich, die Praxis beweist es.
Ich habe mir das Video angeschaut - einmal habe ich sogar versucht, ein Modell für die Modellauswahl auf der Grundlage verschiedener geschätzter Koeffizienten zu erstellen - der Effekt war da, aber wie bei MO üblich - ein kleiner Prozentsatz der Genauigkeit. Im Großen und Ganzen ist die Idee richtig, wir müssen uns mehr verschiedene Prädiktoren einfallen lassen, um das Modell zu beschreiben.
Ich schaue mir den Fehlersaldo an und analysiere ihn mit denselben Methoden wie den Standardbericht im Strategietester. Habe gerade ein Skript auf alten Modellen getestet, das die Fehlerbalance aufzeichnet und eine schöne Variante auf einer nicht trainierten Probe gefunden, die von Mitte 2018 bis Anfang 2019 war, habe es auf den Daten des letzten Jahres laufen lassen - Gewinn. Und wenn man sich die Modelle ansieht, die damals ausgewählt wurden, ist das Ergebnis doppelt so schlecht, einschließlich der Fehlerbilanz.