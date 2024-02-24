Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1918

Neuer Kommentar
 
Aleksey Vyazmikin:

fangen

way <- "C:\\Users\\TARAS\\Desktop\\Test_Pred_2019.csv"  # ваш путь
dt <- read.csv(file = way,header = T,sep = ";") #  читаем файл
target <- dt$Target_100 #  целевую в отдельную переменную

dt <- dt[, ! colnames(dt)  %in% 
           c("Target_100_Buy","Target_100_Sell",
             "Time","Target_100")  ] #  удаляем не нужные колонки


#  роскоментируем и Устанавливаем нужные пакеты после чего эту строку можно удалить
#  install.packages(c("rgl", "car" , "umap"))


#  про umap
#https://cran.r-project.org/web/packages/umap/vignettes/umap.html
#https://github.com/ropenscilabs/umapr

library(umap)
um <- umap(dt,n_components=3)   
#  n_components=3  во сколько измерений уменьшаем данные, можно 100 можно 1
#  можно 333, но нам для 3 д надо трех мерное пространство поетому у нас n_comp=3
um.res <- um$layout #  наши три вектора выход 



#тут  все настройки по пакету  car
#  http://www.sthda.com/english/wiki/amazing-interactive-3d-scatter-plots-r-software-and-data-visualization
library(car)  # 3 d

target <- as.factor(target)  #   target нужен для того чтобы окрасить точки в цвет целевой

scatter3d(x = um.res[,1], 
          y = um.res[,2], 
          z = um.res[,3],
          groups = target,
          grid = FALSE, 
          surface = FALSE,
          ellipsoid = FALSE,
            bg.col = "black")






#===============================
#  ирисы фишера как пример

data(iris)
head(iris)
sep.l <- iris$Sepal.Length
sep.w <- iris$Sepal.Width
pet.l <- iris$Petal.Length

scatter3d(x = sep.l, 
          y = sep.w, 
          z = pet.l,
          groups = iris$Species,
          grid = FALSE, 
          surface = FALSE,
          ellipsoid = FALSE,
          bg.col = "black")



Sie können auch mit umap-Parametern spielen, es gibt Metriken, Proximity, k-neighbours

um <- umap(dt,n_components=3,
           n_neighbors=30,
           min_dist= 0.5)

Schauen Sie sich die Vinette an, es gibt dort viele Dinge.

 
mytarmailS:

gehen zu




Sie können auch mit umap-Parametern spielen, wie Metriken, Nähe, k-Nachbarn

Schau in die Vinette, da sind viele Sachen drin.

Interessant, danke! Nach dem Bild zu urteilen - Müll? :)

Ich kann es nicht zum Laufen bringen.

Warning in install.packages :
  packages ‘rgl’, ‘car’, ‘umap’ are not available (for R version 3.5.0)

Ich verstehe, dass R veraltet ist - wie kann ich es aktualisieren? :)

 
Aleksey Vyazmikin:

Interessant, ich danke Ihnen! Nach dem Bild zu urteilen - Quatsch? :)

Ich kann es nicht zum Laufen bringen.

Ich verstehe, dass mein R veraltet ist - wie kann ich es aktualisieren? :)

Ich denke schon, ich werde sie aktualisieren müssen.

Ich denke schon, Quatsch :))



Wenn Sie 1000 aussagekräftige Attribute erhalten, sollten Sie etwas tun.

[Gelöscht]  
NeuralNetwork:
Hallo zusammen. Hier ist die Überwachung meines Kontos. Es zeigt alles, um alle für immer zum Schweigen zu bringen. Wenn ihr Verlierer im Leben seid, haltet einfach die Klappe und lasst andere die Arbeit machen. Neuronale Netze funktionieren, es sind eure Gehirne, die nicht funktionieren, dass ihr etwas anderes behauptet!

Können Sie mir einen Link zum Quellcode auf Githab geben? Vielleicht gibt es dort eine Theorie.

 
Aleksey Vyazmikin:

Interessant, ich danke Ihnen! Nach dem Bild zu urteilen - Quatsch? :)

es gibt einige Klumpen von Mustern im 2-dimensionalen Raum.

Aber vielleicht ist es nur ein Zufall, wir brauchen mehr Daten.

 
mytarmailS:

einige Klumpen von Mustern im 2D-Raum sichtbar sind

aber es könnte auch zufällig sein, wir brauchen mehr Daten.

Sie können Proben aus verschiedenen Jahren ausprobieren.

Ich habe Version 4 von R heruntergeladen, wie ich gebeten wurde, und jetzt macht es mir mit einem quaternären Argument Angst.

> #  роскоментируем и Устанавливаем нужные пакеты после чего эту строку можно удалить
> install.packages(c("rgl", "car" , "umap"))
Error in install.packages : 3 arguments passed to .Internal(unlink) which requires 4
 

Neu installiert, versucht zu installieren, aber wieder sagt es, dass es kein Paket für diese Version gibt

> # роскоментируем и Устанавливаем нужные пакеты после чего эту строку можно удалить
> install.packages(c("rgl", "car" , "umap"))
Warning in install.packages :
  unable to access index for repository https://cran.rstudio.com/src/contrib:
  cannot open URL 'https://cran.rstudio.com/src/contrib/PACKAGES'
Warning in install.packages :
  unable to access index for repository https://cran.rstudio.com/src/contrib:
  cannot open URL 'https://cran.rstudio.com/src/contrib/PACKAGES'
Warning in install.packages :
  packages ‘rgl’, ‘car’, ‘umap’ are not available (for R version 4.0.2)
Warning in install.packages :
  unable to access index for repository https://cran.rstudio.com/bin/windows/contrib/4.0:
  cannot open URL 'https://cran.rstudio.com/bin/windows/contrib/4.0/PACKAGES'
Die Installation scheint über R und nicht über RStudio zu erfolgen.
 
Es scheint zu laufen, aber können diese Modelle gespeichert werden, um eine erneute Zählung zu vermeiden?
 
Aleksey Vyazmikin:
Es scheint zu laufen, aber können diese Modelle gespeichert werden, um ein erneutes Zählen zu vermeiden?

Sicher, aber was genau müssen Sie sparen?

Ich habe R-3.6.3 )))) nicht einmal wissen, dass die 4 ist bereits)


my.file <- модель или что угодно


save(  my.file ,  file = "C:\\Users.........\\myfile.RDat"

load( file =  "C:\\Users.........\\myfile.RDat)
 
mytarmailS:

Natürlich, was genau müssen Sie sparen?

Ich habe übrigens R-3.6.3 )))) wusste gar nicht, dass es schon eine 4 gibt)


Nun, hier ist ein 3D-Modell, sagen wir, die in einem separaten Fenster geöffnet und auch gibt es keine Möglichkeit, wie dieser Screenshot, hier ist, wie es gespeichert werden kann, und dann nur von einem leeren Blatt zum Download und erscheint ein Modell?

Wie ist diese Art von Stapelung zu interpretieren?

Übrigens, wie kann man die Farben zwangsweise auf Klassen einstellen - ich verstehe nicht, was was ist?

1...191119121913191419151916191719181919192019211922192319241925...3399
Neuer Kommentar