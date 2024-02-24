Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1914
Es bringt mich auch zum Lächeln, wenn ich lese, dass jemand einen anderen Gral erfunden hat)))) Also nochmals viel Glück)
Es gibt eine sehr interessante Aufgabe - die Vorhersage von Kursbewegungen mit Hilfe neuronaler Netze. Dieses Problem ist lösbar und es gibt bereits funktionierende Lösungen. Warum konzentriert sich jeder auf die Erzielung von Gewinn? Es ist, als würde man fliegen lernen, aber man kann keinen Flug als erfolgreich betrachten, bevor man den Mond erreicht hat.
Aus dem Nichts kann man nicht sofort ein profitables Handelsneuronetz aufbauen. Man muss zunächst lernen, etwas vorherzusagen, und dann diese Erfahrung nutzen, um die Natur des untersuchten Objekts zu verstehen und zu lernen, damit zu arbeiten. Verbessern Sie das Netzwerk, erhöhen Sie die Qualität, und nur dann wird diese Qualität unweigerlich zu erfolgreichen Geschäften führen.
Jeder ist an Geschäfte gebunden, und es gibt keinen Prozess der Forschung und des schrittweisen Wachstums. In jeder Phase muss es ein Ergebnis geben - eine echte Vorhersage, wenn auch von geringer Qualität. Man muss ein Ergebnis erzielen, konsolidieren und dann weitermachen.
Wenn Sie in Kategorien von Gewinn/Verlust denken, werden Sie dieses Problem nie lösen. Ich würde lieber 100 000 Euro für eine vernünftige Forschung mit vernünftigen und verständlichen Ergebnissen ausgeben.
Mann, so interessante Strukturen kann man in einem komprimierten Merkmalsraum erhalten, ich weiß nicht, wie man sie anwendet, aber es ist faszinierend).
zwei PCA-Merkmale werden im 3D-Umap-Raum dargestellt
==========
zwei Indikatoren im 3D-Raum
))))
Wissen Sie, vielleicht sollten Sie nicht nach solchen Leuten in Foren suchen, in denen Stochastik optimiert wird?
Vielleicht sollten Sie nach solchen Leuten in spezialisierten Abteilungen und in mehreren von ihnen suchen.
Es gab eine Zeit, in der die Menschen nicht glaubten, dass es möglich sei zu fliegen. 86 Jahre nach dem ersten Flug flogen wir ins All...
So handelt ein Roboter mit einer sachkundigen Person, die ihr Leben cleveren Algorithmen gewidmet hat.
Ich könnte Ihnen seine Kontakte geben, aber er braucht Sie nicht, nicht mit hundert oder einer Million, warum nicht? die Antwort liegt auf der Hand und ist im Bild, wenn Sie darüber nachdenken
Wenn man auf einer Insel in einem Stamm lebt und niemand dort Englisch spricht, ist es unmöglich, Englisch zu sprechen, nicht wahr? )))))))
sind die Zahlen auf dem Bildschirmfoto ein Maß für was?
Einstiegs-/Ausstiegszeitpunkt, Finanzen, vielleicht noch etwas anderes, weiß ist ein Plusgeschäft, orange ist ein Minusgeschäft.
Einreise-/Ausstiegszeiten, Finanzdaten, vielleicht mehr, weiße Drucke ein Handelsüberschuss, orange ein Defizit
siehe
Neuronik?
Oh, fangen Sie bloß nicht damit an...
Na gut, Mamas Fahrer, ich habe die Nase voll von dir...
ahahahahah)))))) da kommt dein Mist aus allen Ritzen))))) die Bilder, die sie hier zeichnen ))))) Clowns) mein Freund handelt ahahahahahah)))))))) projiziert weiter Stochastik) Dilettant
Ich könnte eine Million in den Fonds einzahlen, kein Problem. Nur ist es wie ein Experiment an Hellsehern, dass ab 1966, 1 Million Dollar für jemanden, der seine hellseherischen Fähigkeiten beweisen kann. Aber bis jetzt hat es niemand bewiesen. es gab Versuche, aber leider. Und der Rest Masse der Hellseher sagt, dass sie leicht nehmen könnte diese Million, aber sie brauchen es nicht))) Genau wie jemand, der oben Bilder von einem Freund gepostet - er braucht nicht Hunderte oder Millionen von Dollar. Er braucht keine Hunderte oder Millionen von Dollar, das ist eine laufende Arbeit.
Ich hab's kapiert
Neuronik?
Es gibt Neuronik und adaptive Filterung und Spektralanalyse und Q-Learning und Clustering und Training mit einem Lehrer, bei dem der Lehrer selbst Punkte auf dem Graphen markiert, wo er sie eingeben soll, und den Roboter selbst bestraft, wenn er einen Fehler macht. Der Roboter ist lernfähig, lernt neues Wissen und vergisst altes, wenn es nötig ist, er ist also ein echtes Biest.
Ich habe jetzt seit 4 Monaten ein neuronales Netz, das die Bewegung von vier Paaren vorhersagt. Ich habe bereits eine höhere Qualität als jeder andere Indikator, ich demonstriere es öffentlich. Ich kann den Link nicht angeben, sonst wird der Admin wieder hysterisch, weil es dort einige kostenpflichtige Dienste gibt. Aber es ist auf jeden Fall ein echtes neuronales Netz, das wirklich etwas sieht und vorhersagt.