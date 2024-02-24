Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1913
Aber das neuronale Netz wird nie genau den Zeitpunkt des Eintritts des Teilnehmers anzeigen, der den Preis verändern wird (Preistreiber), obwohl es nicht notwendig ist. 99% der Zeit, wenn Sie wissen, wie Sie den Preistreiber und seine Richtung identifizieren können, werden Ihre Geschäfte immer vor der Realisierung sein und Sie werden einen stabilen Gewinn haben.
Meinen Sie die Arbeit auf der Ebene? Wenn es nicht formalisierbar ist, ist es ein Glücksspiel.
Meinen Sie, dass Sie von einer Ebene aus arbeiten? Wenn es nicht formalisierbar ist, ist es ein Glücksspiel.
ich möchte eine position halten, muss aber meine longs schließen. ich schließe sie sofort, und der preis fällt stark, wenn ich meine longs schließe (ich hoffe, jeder versteht, dass ich mit shorts aussteige). Und wie formalisiert das Neuronetz, was ich nicht weiß?)
Große Käufe werden nicht in einer Sekunde getätigt, sondern es braucht Zeit. Während dieser Zeit zeigt der Preis diese Käufe in einem Muster an, das mit Hilfe von Algorithmen des maschinellen Lernens gefunden werden kann.
Es gibt keine Muster oder dergleichen.
Meinen Sie, dass Sie von einer Ebene aus arbeiten? Wenn es formalisierbar ist, wird die NS es besser machen als Sie, wenn es nicht formalisierbar ist, ist es ein Glücksspiel.
Alles, was man formalisieren kann, ist, den Schwanz der Trägheit zu fangen, mehr nicht. Ich denke, Sie selbst erkennen es, aber ich habe Angst, es zuzugeben) Ich bin für mehr als ein Jahr suchen, ein Talent, das beweisen kann, dass sein Netzwerk profitabel ist, unabhängig von der Lage des Marktes, bekommt er $ 100.000 / Und von denen, die sich beworben haben (das ist knapp über 1400 Menschen) niemand in der Lage, die Rentabilität ihrer Netzwerke zu beweisen.(Obwohl der Markt hat sich geändert (obwohl, wenn das Netzwerk trainiert wird, um eine Reihe von Posen zu sehen - diese Aktion ist physisch nicht in der Lage zu ändern, dann wird das Netzwerk in jedem Markt, um eine Reihe von Posen zu sehen und genau die Richtung), dann sind die Einstellungen verwirrt, dann ist der Markt flach, dann der Trend)))
Das Netz ist unabhängig von der Marktlage rentabel - es werden 100.000 Dollar pro Antragsteller (das sind etwas mehr als 1.400 Personen) zur Verfügung stehen.
Weißt du, vielleicht solltest du solche Leute nicht in Foren suchen, in denen Stochastik optimiert wird?
Vielleicht sollten Sie nach solchen Leuten in Fachabteilungen suchen, zumindest in einigen.
Damals glaubten die Menschen nicht, dass es möglich ist zu fliegen. 86 Jahre nach dem ersten Flug sind wir bereits im Weltraum...
So handelt ein Roboter mit einer sachkundigen Person, die ihr Leben cleveren Algorithmen gewidmet hat.
Ich könnte Ihnen seine Kontakte geben, aber er braucht Sie nicht, nicht mit hundert oder einer Million, warum nicht? die Antwort liegt auf der Hand und ist im Bild, wenn Sie darüber nachdenken
Wenn man auf einer Insel in einem Stamm lebt und niemand dort Englisch spricht, ist es unmöglich, Englisch zu sprechen, nicht wahr? )))))))
Es bringt mich auch zum Lächeln, wenn ich lese, dass jemand einen anderen Gral erfunden hat)))) Also nochmals viel Glück)
Ich bekomme viele solcher Bilder. Aber sagen Sie Ihrem Freund, dass er in die richtige Richtung geht - wenn seine Dreiecke tbh sind, zeigt ein kurzer Blick auf seinen Chart, dass sie manchmal im Preis eines spekulativen Treibers fallen. Ich will nicht, dass diese Leute ihre Produkte kaufen, sondern nur beweisen, dass es sich nicht lohnt, Jahre seines Lebens in etwas zu investieren, das auf dem Markt kein stabiles Einkommen bringt. Und Ihr Bekannter ist, so hoffe ich, mindestens ein Millionär.
dann zeigt mir ein kurzer Blick auf seine Tabelle, dass sie manchmal die Preise der spekulativen Fahrer treffen.
Ich würde eher sagen, es ist Ihr Fahrer, der manchmal seine Punkte trifft)
und ich sehe, dass bisher niemand aus der breiten Masse auch nur annähernd verstanden hat, was auf dem Markt passiert. Das ist sehr gut. Wie die ganze Menge ist mein Essen) Alles Gute und viel Erfolg bei neuen Entwicklungen!
Oh, fangen Sie bloß nicht damit an...
