Geht es nur mir so oder vermindern Sie die Dimension ohne Lehrer? Ich spreche von "uwot" (umap).
Ja, nur ich verwende das Paket "umap".
Das macht keinen Sinn. Der Zweck der Konvertierung ist die Reduzierung der Dimensionalität auf einen Raum, der dem Zielraum entspricht. Außerdem sind dies die einzigen beiden Pakete, die die Möglichkeit bieten, neue Daten (gültig/Test) zu verarbeiten und nicht nur zu trainieren wie tSNE.
Nach der Transformation mit dbscan clustern. Die erhaltenen Cluster dienen als zusätzlicher Prädiktor für die einzuführenden Variablen. Es kann einige Abweichungen geben.
Viel Glück!
Wie lautet der Name der Methode selbst? Was ist das überhaupt? Ich würde es gerne in Python sehen.
eine Art von Amöbe und Zellleben auf den Bildern.
Der Magier zeigte übrigens ähnliche Verwandlungen. Er hatte Punkte, die sich zu Ellipsen dehnten und schrumpften, ich erinnere mich an so etwas.
Wie lautet der Name der Methode selbst? Was ist das überhaupt? In Python würde ich gerne sehenLeben von Amöben und Zellen in Bildern
In Python hat das umap-Paket den gleichen Namen.
Danke, ich werde es mir ansehen.
Reduzieren Sie die Dimensionalität auf einen Raum, der Ihrem Ziel entspricht - das ist der Zweck der Transformation.
Wie machen Sie das, woher nehmen Sie diese Zielübereinstimmung und was meinen Sie damit?
Außerdem sind sie die einzigen beiden Pakete, die die Möglichkeit bieten, neue Daten (Valid/Test) zu verarbeiten und nicht nur zu trainieren wie tSNE.
Ich weiß, deshalb habe ich sie ja auch ausgewählt.
Nach der Transformation Clustering mit dbscan. Gewonnene Cluster als zusätzliche Prädiktoren zu den einzuführenden Variablen. Hier sind verschiedene Varianten möglich.
Ich weiß)) Ich schrieb über dbscan auf der vorherigen Seite )
Aber auch damit wird es mühsam, erstens mit Clustern herumspielen zu müssen und zweitens ist es zu langsam, um neue Daten zu erkennen.
Ich habe irgendwo gelesen - ob das Paket geplant ist oder in p-studio Trick erscheinen sollte - dass der Cluster manuell auswählbar sein wird, direkt mit der Maus, habe nicht davon gehört?
Ich verwende es gerade, bzw. seinen Wrapper in R
Der Reihe nach:
Sie legen die Konstanten fest:
Um mit einem Lehrer zu unterrichten, müssen wir nur das Ziel y zur Formel hinzufügen und angeben, dass wir ein Modell zurückgeben müssen (ret_model = TRUE).
Nach der Erstellung des Modells können wir die übrigen Teilmengen train/test/test1 der Ursprungsdatengruppe ebenfalls in dreidimensionale Teilmengen umwandeln. Nachfolgend finden Sie den Code
Ersetzen Sie Ihr x/y und Sie erhalten dreidimensionale Daten, die in zwei Gruppen unterteilt sind. Entnommen aus einem unvollendeten Artikel. Ich habe irgendwo ein paar Bilder, aber ich kann sie nicht mehr finden. Wenn ich sie brauche, werde ich sie morgen suchen. Aber ich denke, Sie können Ihre bekommen.
Viel Glück!
