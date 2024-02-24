Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1909
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Ich habe eine schmutzige Datei mit 7700 Spalten, in der ich 24 Ligen anführe, also gehen Sie nicht weiter, sondern schauen Sie lieber hier. Hier ist Ihre Datei.
Und hier ist meine.
Was ist der Unterschied???? Ich will Sie nicht länger auf die Folter spannen. Bei der Hauptkomponentenanalyse, bei der jede Spalte ein eigenes Koordinatensystem darstellt, ist es wichtig, dass sie geclustert werden können, damit Punkte aus verschiedenen Spalten auf demselben Koordinatensystem aufgetragen werden können. Das Dolmetschen ist einfach. Je mehr vertikale und horizontale Vektoren, desto kühler ist es. Es handelt sich um einen stumpfen, einheitlichen Fleck.
Wenn Sie Informationen komprimieren wollen, prüfen Sie zuerst auf Autokorrelation, und Sie können getrost nur 1 Eingang belassen, aber das Netz wird nicht funktionieren, weil kein Speicher vorhanden ist.
Wenn Sie die Informationen komprimieren wollen, dann prüfen Sie zuerst auf Autokorrelation, und Sie können getrost nur 1 Eingang lassen, nur das Netzwerk wird nicht funktionieren, weil es keinen Speicher hat.
Na ja, und außerdem schätzt das Modell.
Die Prädiktoren geben die Anzahl der Spalten in der Datei an
258 Gesamtzahl der Vektoren. Ich habe die Klasse 0 entfernt und die Klasse 2 auf Null umbenannt, da sie zahlenmäßig mit der Klasse 1 ausgeglichen war, 19,60 ist der quadratische Fehler, oder vielmehr die Differenz zwischen dem linearen und dem quadratischen Fehler, die gegen Null tendieren sollte, 79,141 ist die allgemeine Verallgemeinerungsfähigkeit, wenn man auf 100 kommt, nimmt die Differenz zwischen den Fehlern ab, 69,767 ist die Spickung. Die Gesamtkontrollfläche beträgt 75 mit einer Generalisierbarkeit von 70. Die Antwort NICHT WISSEN erhielten wir bei 77 Vektoren der Gesamtstichprobe, während die Kontrollfläche 17 Vektoren enthielt.
Tatsächlich habe ich im Training schlechtere Ergebnisse erzielt, aber viel bessere in der Kontrollfläche. Außerdem handelte es sich nicht um eine Testseite wie Ihre, sondern um eine Kontrollseite, die das Netz überhaupt nicht gesehen hatte. Die Testphase ist die Phase, in der das Netz auf der Trainingsebene trainiert wird, so dass es auf der Testebene gut funktioniert, d. h. das Netz sieht während des Trainings möglicherweise den Testabschnitt. Bei dem Test ist das nicht der Fall. Fragen????
Adabust gab mir 79 auf 79
Adabust gab mir 79 für 79
Vielleicht verwenden Sie eine KI-Konfiguration, die mit der gesamten Menge eine hohe Lernleistung erzielen kann
Das ist genau das, was es ist. Lassen Sie mich versuchen, es anders zu erklären. Angenommen, wir haben ein klassisches System auf Ma(100) und Preis. Kreuzung nach oben kaufen, Kreuzung nach unten verkaufen. Normalerweise geben wir den Ma und den Preis in den Input und die Systemsignale in den Output. Dies führt zu einer Einsparung von Betriebsmitteln, da ma im Voraus berechnet und dem Netz in fertiger Form zugeführt wird. Alternativ ist es möglich, das Netz nicht mit ma, sondern mit 100 verzögerten Preisen (damit das Netz sich selbst berechnen kann) am Eingang und mit den Systemsignalen am Ausgang zu speisen. In dieser Form können die Netze nicht mit weniger als 100 Preisverzögerungen gespeist werden.
Das ist es. Lassen Sie mich versuchen, es anders zu erklären. Nehmen wir an, es gibt ein klassisches System auf ma(100) und Preis. Nach oben kreuzen kaufen, nach unten kreuzen verkaufen. Normalerweise geben wir den Ma und den Preis in den Input und die Systemsignale in den Output. Dies führt zu einer Einsparung von Betriebsmitteln, da ma im Voraus berechnet und dem Netz in fertiger Form zugeführt wird. Alternativ ist es möglich, das Netz nicht mit ma, sondern mit 100 verzögerten Preisen (damit das Netz sich selbst berechnen kann) am Eingang und mit den Systemsignalen am Ausgang zu speisen. In dieser Form kann das Netz nicht mit weniger als 100 Preisverzögerungen gespeist werden.
Primitive Gedanken, und je eher Sie sich von ihnen befreien, desto eher werden Sie aus der Grube Ihrer Wahnvorstellungen herausspringen. Sie verstoßen damit gegen eine der wichtigsten Regeln der Modellvorbereitung. Denken Sie daran, wir sind hier einmal mit Alexey Vyazemsky war aktiv an den Olympischen Spielen, so dass als ein Zeichen der Dankbarkeit Ich podkalkal ihn über Lags und die Wirkung, dass ich überrascht war. Ich bin ein Praktiker und dann ein Theoretiker. Erlauben Sie mir, einen Teil meiner Korrespondenz zu zitieren, in dem das Wesen der Verzögerung deutlich wird
Zitat:
Wie Sie vielleicht bemerkt haben, speichere ich die Daten von 15 Instrumenten und verwende diese Daten, um verschiedene Indikatoren zu erstellen. Ich nehme die stochastische Funktion. Ich nehme die kumulierte Standardabweichung und das war's. Infolgedessen habe ich 307 eindeutige Eingabebalken, die primär für das aktuelle Signal sind. Als Ergebnis nehme ich diese 307 Balken für das aktuelle Signal und addiere dazu (das Signal) 307 Balken aus den 24 vorherigen Signalen. Die Bedeutung dieses Erlasses liegt darin, bei Erscheinen des Signals die Daten für die letzten 24 Signale unverzüglich an die NS zu übermitteln. Dies ist die Transformation, die es der Klassifizierung ermöglicht, tief in die Geschichte des aktuellen Signals einzutauchen. Es handelt sich im Wesentlichen um eine Verzögerung bis zu einer Tiefe von 24
Das Zitat ist vollständig:
Das Netz wird nicht in der Lage sein, von sich aus etwas zu tun. Was Sie ihm als Input geben, ist das, was Sie als Ergebnis erhalten. Nicht alle Lags sind gut, wie die Praxis zeigt, und in Ihrem Set gibt es keine einzige Spalte, die NS helfen würde, irgendwie ein angemessenes Modell zu bekommen..... Viel Glück!!!!!
Und wenn es richtig gemacht wird, funktioniert das Modell wie folgt.....
Ja, falsch) Offenbar handelt es sich um Störungen beim Parsen oder bei den gelesenen Daten.
Eine Normalisierung ist wahrscheinlich nicht sinnvoll. Das Gute daran ist, dass wir Archivnachrichten im Terminal brauchen, eine regelmäßige Möglichkeit, sie herunterzuladen und einen Dienst, der mit ihnen arbeitet. Ich glaube nicht, dass es keine Archive gibt). Aber wenn man sich die Position der Entwickler ansieht, wird es nicht losgehen, solange die Nutzer nicht sagen, was sie wollen, und wenn es losgeht, dann vor allem in einer kostenpflichtigen Version).
Nun, ja, der kostenlose und gute Kalender ist kaum möglich)
Ja, nun, ein kostenloser und guter Kalender ist kaum möglich)
Danke, das ist interessant, ich wäre nicht auf die Idee gekommen, die vorherigen Signale zu verwenden. Das wirft die Frage auf, ob das Netz überhaupt eine unnötige Verbindung ist?
Das ist es, was ein Netzwerk für mich interessant macht, damit es mir nicht die Zeichen nimmt. Ansonsten wäre es einfacher, ein klassisches System zu entwickeln.
Ich werde noch einige Experimente machen müssen, ich werde eine sehr große Anzahl von Beispielen auf dem Machka-System nehmen, so dass es beim Training keine einzige Wiederholung gibt und ich in eine Epoche passen kann.