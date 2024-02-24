Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1920
Ich habe mich daher gefragt, ob ich die Stichprobe in diese Inseln aufteilen und innerhalb dieser Inseln ein Modelltraining durchführen könnte.
also müssen Sie Kmeans Clustering oder etwas anderes Cooleres anwenden, Moment mal
es betreiben
km <- kmeans(um$layout, centers = 4)
so viele Cluster wollen Sie finden
und jetzt
anstelle von Ziel setzen
hier
wie schön sie geworden sind, die Bilder.
Es ist erstaunlich!
Machen Sie weiter, meine Herren, und beobachten Sie den Prozess sehr genau
Ich mache es falsch :(
Sie können die Argumente einer Funktion nicht kommentieren.
das ist out, man kann den Code innerhalb der Funktionsargumente nicht kommentieren
Wow, ich habe es herausgenommen und wie auf dem Screenshot gemacht.
während es nachdenkt.
interessant))
Das bedeutet, dass es gelungen ist, sich in 4 Cluster aufzuteilen?
Wie speichere ich nun die Linienpartitionierung in den einzelnen Clustern?
das Umap-Modell speichern
das Modell kmeansspeichern
und das war's.
Ellipsoid = TRUE setzen
sollte gut funktionieren
Das ist interessant, ich werde versuchen, die Modelle getrennt zu lernen und sehen, was passiert.
Können Sie das genauer erläutern?
Ich muss sparen:
1. Regeln für die Partitionierung in Cluster in einer lesbaren Form, die in MQL kodiert werden kann.
2. Layout in Zeilenclustern in der csv-Datei
Wie kann man das tun?
1. Cluster-Partitionierungsregeln in einer lesbaren Form, die in MQL kodiert werden kann
Ich verstehe nicht, wollen Sie die resultierenden Aufschlüsselungen in Regeln erhalten, um sie in mql zu übertragen?