Aleksey Vyazmikin:

Ich habe mich daher gefragt, ob ich die Stichprobe in diese Inseln aufteilen und innerhalb dieser Inseln ein Modelltraining durchführen könnte.

also müssen Sie Kmeans Clustering oder etwas anderes Cooleres anwenden, Moment mal

es betreiben

km <- kmeans(um$layout, centers = 4)

so viele Cluster wollen Sie finden

und jetzt

as.factor(km$cluster)

anstelle von Ziel setzen


hier

 

wie schön sie geworden sind, die Bilder.

Es ist erstaunlich!

Machen Sie weiter, meine Herren, und beobachten Sie den Prozess sehr genau

 
mytarmailS:

Sie müssen also kmeans clustering oder etwas anderes Cooleres anwenden, warten Sie einen Moment.

es betreiben

Wie viele Cluster wollen Sie finden?

und jetzt

anstelle von Ziel setzen


hier

Ich mache es falsch :(

> way <- "F:\\FX\\R\\2020_04_11_Pred_New_Full\\Pred_New_Fu ..." ... [TRUNCATED] 

> dt <- read.csv(file = way,header = T,sep = ";") #  читаем файл

> target <- dt$Target_100 #  целевую в отдельную переменную

> #target <- km$cluster #  целевую в отдельную переменную
> 
> dt <- dt[, ! colnames(dt)  %in% 
+            #            c("Target_100_Buy","Target_100 ..." ... [TRUNCATED] 

> km <- kmeans(um$layout, centers = 4)           

> #  роскоментируем и Устанавливаем нужные пакеты после чего эту строку можно удалить
> #install.packages(c("rgl", "car" , "umap"))
> 
> 
> 
> #  про um .... [TRUNCATED] 

> um <- umap(dt,n_components=3)   

> #  n_components=3  во сколько измерений уменьшаем данные, можно 100 можно 1
> #  можно 333, но нам для 3 д надо трех мерное пространство поетому у нас  .... [TRUNCATED] 

> #тут  все настройки по пакету  car
> #  http://www.sthda.com/english/wiki/amazing-interactive-3d-scatter-plots-r-software-and-data-visualization
> lib .... [TRUNCATED] 

> target <- as.factor(target)  #   target нужен для того чтобы окрасить точки в цвет целевой

> scatter3d(x = um.res[,1], 
+           y = um.res[,2], 
+           z = um.res[,3],
+           #groups = target,
+           groups = km$cluster,
+ .... [TRUNCATED] 
Error in scatter3d.default(x = um.res[, 1], y = um.res[, 2], z = um.res[,  : 
  groups variable must be a factor
 
Aleksey Vyazmikin:

Ich mache es falsch :(

scatter3d(x = um.res[,1], 
+           y = um.res[,2], 
+           z = um.res[,3],
+           #groups = target,
+           groups = km$cluster,

Sie können die Argumente einer Funktion nicht kommentieren.

 
mytarmailS:

das ist out, man kann den Code innerhalb der Funktionsargumente nicht kommentieren

Wow, ich habe es herausgenommen und wie auf dem Screenshot gemacht.

scatter3d(x = um.res[,1], 
          y = um.res[,2], 
          z = um.res[,3],
          groups = as.factor(km$cluster),
          grid = FALSE, 
          surface = FALSE,
          ellipsoid = FALSE,
            bg.col = "black")

während es nachdenkt.

 
Aleksey Vyazmikin:

während er nachdenkt.

interessant))

 
mytarmailS:

interessant, worüber))


Das bedeutet, dass es gelungen ist, sich in 4 Cluster aufzuteilen?

Wie speichere ich nun die Linienpartitionierung in den einzelnen Clustern?

 
Aleksey Vyazmikin:

Ich habe eine Idee: Bedeutet das, dass es gelungen ist, sich in vier Cluster aufzuspalten?

Ja

Aleksey Vyazmikin:

Wie speichern Sie nun die Linienaufteilung in den einzelnen Clustern?

das Umap-Modell speichern

das Modell kmeansspeichern

und das war's.



Ellipsoid = TRUE setzen

sollte gut funktionieren

 
mytarmailS:

Ja

Das ist interessant, ich werde versuchen, die Modelle getrennt zu lernen und sehen, was passiert.


mytarmailS:

das Umap-Modell speichern

das Kmeans-Modellspeichern

und dann...

Können Sie das genauer erläutern?

Ich muss sparen:

1. Regeln für die Partitionierung in Cluster in einer lesbaren Form, die in MQL kodiert werden kann.

2. Layout in Zeilenclustern in der csv-Datei

Wie kann man das tun?

 
Aleksey Vyazmikin:


1. Cluster-Partitionierungsregeln in einer lesbaren Form, die in MQL kodiert werden kann


Ich verstehe nicht, wollen Sie die resultierenden Aufschlüsselungen in Regeln erhalten, um sie in mql zu übertragen?

