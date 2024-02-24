Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1904
Hier, hab ein bisschen Spaß.
Fehler in einem einfachen Baum
1.0 0.8648648648648649
das können Sie besser, gut gemacht
Hey, das ist cool, können Sie die Cluster nur zwei 0 und 1 machen? Können Sie das tun?
Oder sagen Sie mir lieber, welcher Cluster für den Flit verantwortlich ist, dann reiße ich ihn einfach ab... Ich schätze 0?
Ich weiß es nicht, es ist auf Automatik gestellt.
Ich werde einen neuen schreiben müssen.
Wenn Sie nur 2 übrig lassen, wird das Modell dümmer sein. Aber ich brauche nicht, warf nur Sie zu spielen
Entfernte Klasse 0 und führte die Datei in VTRITE aus. Erstaunlicherweise schafften es Maxim aber alle Eingaben in die Trainingsdatei. Als ob es nicht einen Blick auf die Eingänge gäbe. Das kann nicht so rosig sein, es sei denn, Sie haben eine schmutzige Datei entsorgt und sie bereits bereinigt. Sehr überraschend :-(
es ist das Gleiche, aber es sind keine Eingaben, sondern Clusternummern, für die man eine Nachbearbeitung vornehmen muss ))
dieser Scheiß schickt mir den fertigen Bot direkt in den Terminal-Ordner und ich drücke einfach den Kompilier-Button und lasse ihn im Tester weiterlaufen )
Versuchen wir es noch einmal. Die erste Zeile ist der Name Ihrer Eingaben, richtig?
Wie werden Sie sie unterscheiden, wenn Sie mehrere identische haben?
Am Ende habe ich sie von 1 bis 24 nummeriert und die Zielsetzung hinzugefügt.
Welche Eingaben? 24 Zeichen und ein Ziel "Cluster".
Passzahl+Differenz zwischen direkter Schätzfunktion und hyperbolischer Funktion (sollte abnehmend sein)+Allgemeine Verallgemeinerbarkeit+letzte höchste Verallgemeinerbarkeit (technischer Blödsinn nur für Sie)
Max, du machst die Leute wirklich wütend, aber vor allem machst du dich selbst wütend. Denken Sie daran, dass es auf dem Markt darauf ankommt, sich nicht selbst zu täuschen......
Ich bin sicher, dass Sie zu 100 % in die Zukunft blicken können. Nach dem Verhalten des Optimierers zu urteilen, zeigt er 90 % für einen einzigen Durchgang in einer Epoche. Wie ist das zu erklären?
weil es sich um Daten handelt, die durch Clustering aufbereitet wurden... dort ist bereits alles gut