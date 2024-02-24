Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1905
Passzahl+Unterschied zwischen direkter Schätzfunktion und hyperbolischer Funktion (sollte abnehmen)+Allgemeine Verallgemeinerbarkeit+Letzte höchste Verallgemeinerbarkeit (technischer Quatsch nur für Sie)
Max, du machst die Leute wirklich wütend, aber vor allem machst du dich selbst wütend. Denken Sie daran, dass es auf dem Markt darauf ankommt, sich nicht selbst zu täuschen......
Ich mache es ... und das ist es, was ich tue ...
weil es sich um geclusterte Daten handelt... dort ist bereits alles gut
Das ist genau das, was ich tue.
Nun, sieh mal, Maxim, zunächst einmal mussten wir Klassen zwischen 1 und 2 einstufen, wobei im Ziel 0=2 Cluster waren.
In das Array Mv0[q] müssen genau die Eingänge eingegeben werden, die durch die Zahl //10 gekennzeichnet sind
Angehängte formatierte Trainingsdatei, bei der die erste Zeile die Nummern in der Reihenfolge angibt. Das ist keine Kleinigkeit, Sie werden es schon herausfinden. Und ich warte auf ein Foto im Studio...
Bitte sagen Sie mir, wie ich einen Auftrag mit maximalem Gewinn (mql4) finden kann.
Ich danke Ihnen vielmals.
Um ehrlich zu sein, dachte ich, dass ich einen Fehler in der Berechnung der Punktzahl hatte, als ich Ihre Datei ausführte, aber jetzt habe ich meine hochgeladen und alles passte zusammen
Die zweite Zahl sollte gegen Null tendieren, die dritte gegen 100, die vierte fixiert die dritte mit der zweiten am wenigsten. So sieht eine echte Strategie aus, die funktioniert. Was du da geschrieben hast, Maxim, regt mich dazu an, mich damit zu befassen. Es ist unmöglich, ein Modell von solcher Qualität in einem Gebiet zu erhalten, in dem wir nur 24 unbekannte Vektoren und insgesamt 550 Vektoren haben. Ich habe 58 Vektoren in diesem Bild, und ich kann das Niveau von 87% (dritte Zahl) mit einem schade erreichen. Der Punkt ist, dass ein überragendes Ergebnis zum Nachdenken anregt. Was ist, wenn es gut lernt, aber bei neuen Daten überhaupt nicht mehr funktioniert? Es ist wichtig, mit neuen Daten zu arbeiten, aber nicht alle diese.....
Die Fehler ganz oben sind auskommentiert, die Polynomfunktionen selbst entnimmst du dieser Datei, vergiss nicht die Sigmoid- und Signum-Funktionen, Signum macht die Bindung von zwei Polynomen in einem Commit, Sigmoid ist die Aktivierungsfunktion.
Hier ist eine. Es gibt nur 12 Fiches, nicht 24.
Ich habe Fehler
>>> print(train_score, " ", tst_score)
1.0 0.5454545454545454
Hier ist einer von ihnen. Es gibt nur 12 Fiches, nicht 24.
Ich habe Fehler
>>> print(train_score, " ", tst_score)
1.0 0.5454545454545454
Also werden natürlich nicht alle verwendet. Mit jeder weiteren Eingabe verdoppelt sich die Zeit. Mein Quad-Core zieht maximal 11 Eingänge. Ich habe Ihre Datei von oben nach unten optimiert....
Ich verstehe schon, Sie sind ein Optimierer... Ich weiß nicht, was Sie schreiben)