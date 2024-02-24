Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1908
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Meine Ergebnisse sind hier detailliert aufgeführt. Zur Validierung multipliziere ich die ursprünglichen Zeilen mit -1
Leute, kommt schon, seit das Thema begonnen hat, habt etwas Respekt voreinander. Hier haben Sie mir eine Datei mit Eingaben und eine andere mit einem Ziel geschickt, ich bitte um Verzeihung, wie soll es mit den Daten direkt oder zurück geklebt werden? Und nehmen Sie zum Beispiel die erste Zeile, um die Eingabedaten zu unterschreiben, die letzte Spalte das Ziel, die erste kann die Zeilennummer sein oder nicht. Ich habe mehr Zeit darauf verwendet, die Datei in die richtige Form zu bringen.
Ehrlich gesagt, ist dies das erste Mal, dass ich ein solches Ergebnis sehe. VTRIT hat 0 nützliche Eingaben, ich denke, es hat mit dem Makro selbst zu tun, weil Ihr Ziel nicht durcheinander ist. Aber die Tatsache, dass es keine nützlichen Daten für das Ziel gibt.
Ich habe es im Optimierer von unten ausgeführt. Es war in der Lage, von 4 auf 8 Eingänge zu gehen, aber die Qualität der Lernkurve war schlecht.
Dies ist das Maximum, das es erreichen konnte, und es ist nicht möglich, das Modell in dieser Qualität zu erhalten. Wenn man das Modell mit einer Verallgemeinerbarkeit von mehr als 85 % startet, hat man, wie Sie sehen, 63,51, und ich glaube nicht, dass es noch höher wird. Versuchen Sie, die Datei wie oben beschrieben zusammenzusetzen, aber stellen Sie sicher, dass Sie die Zeilen so verschieben, dass die Zielfunktion wechselt. Vielleicht kann VTRIT damit umgehen.
Leute, kommt schon, da dies das Thema ist, habt etwas Respekt voreinander. Hier haben Sie mir eine Datei mit den Eingaben und eine andere mit dem Ziel geschickt, entschuldigen Sie bitte, wie soll ich sie direkt an die Daten anhängen oder rückwärts? Und nehmen Sie zum Beispiel die erste Zeile, um die Eingabedaten zu unterschreiben, die letzte Spalte das Ziel, die erste kann die Zeilennummer sein oder nicht. Ich habe mehr Zeit darauf verwendet, die Datei in die richtige Form zu bringen.
Ehrlich gesagt, ist dies das erste Mal, dass ich ein solches Ergebnis sehe. VTRIT hat 0 nützliche Eingaben, ich denke, es hat mit dem Makro selbst zu tun, weil Ihr Ziel nicht verwechselt wird. Aber die Tatsache, dass es keine nützlichen Daten für das Ziel gibt.
Ich habe es im Optimierer von unten ausgeführt. Es war in der Lage, von 4 auf 8 Eingänge zu gehen, aber die Qualität der Lernkurve war schlecht.
Das ist das Maximum, zu dem es fähig war, und es ist nicht möglich, das Modell in dieser Qualität zu erhalten. Wenn man das Modell mit einer Verallgemeinerbarkeit von mehr als 85 % startet, hat man, wie Sie sehen, 63,51, und ich glaube nicht, dass es noch höher wird. Versuchen Sie, die Datei wie oben beschrieben zusammenzusetzen, aber achten Sie darauf, die Zeilen so zu verschieben, dass die Zielfunktion wechselt. Vielleicht kann VTRIT damit umgehen.
Okay, ich werde es wissen.
Im Allgemeinen sollten alle Eingaben nützlich sein, wenn ich die Anzahl der Eingaben auf 80 reduziere, wird das Ergebnis viel schlechter. Dies ist ein echtes System, wahrscheinlich verwendet es Wellen, Zickzack, ich weiß es nicht, ich weiß auch nicht, was ihr Zeitraum ist. Das Netz stellt sie ganz von selbst wieder her. Wenn Sie Google Drive haben, kann ich meine Variante hochladen und damit spielen.
Gibt es ein Interesse? Um die Beispiele zu mischen, muss man basteln.
OK, ich werde es mir merken.
Im Allgemeinen sollten alle Eingaben nützlich sein. Wenn ich die Anzahl der Eingaben auf 80 reduziere, wird das Ergebnis viel schlechter. Dies ist ein echtes System, vielleicht verwendet es winken, Zickzack, ich weiß nicht, was ihre Zeit ist auch nicht bekannt. Das Netz erholt sich ganz von selbst. Wenn Sie Google Drive haben, kann ich meine Variante hochladen und damit spielen.
Gibt es ein Interesse? Um die Beispiele zu mischen, muss man basteln.
Es scheint sich um die gleichen Forexprostools zu handeln wie bei Ihnen, die aus dem Investingcom-Widget stammen.
Ja, falsch) Offenbar handelt es sich um Fehler beim Parsing oder bei den Daten, die gelesen werden.
Eine Normalisierung ist wahrscheinlich nicht sinnvoll. Das Gute daran ist, dass wir Archivnachrichten im Terminal brauchen, eine regelmäßige Möglichkeit, sie herunterzuladen und einen Dienst, der mit ihnen arbeitet. Ich glaube nicht, dass es keine Archive gibt. Aber wenn man nach der Meinung der Ersteller geht, wird es erst funktionieren, wenn die Benutzer sagen, dass sie es wollen, und selbst wenn es funktioniert, wird es zuerst in der kostenpflichtigen Version sein.)
Nun, zunächst einmal gibt es eine Menge Verzögerungen, das kann man mit bloßem Auge sehen. Bereiten Sie die Datei vor, ich werde sie ausführen....
Netze haben keinen Speicher, daher müssen Sie Verzögerungen einspeisen
Grids haben keinen Speicher, also muss man den Rückstand auffüllen
Nach Angaben von VTRIT ist leider keiner der Eingänge für das Ziel relevant. Die Frage ist abgeschlossen.
Er kann alle Eingaben verwenden, weniger als 100 Eingaben sind inakzeptabel.
Bei 50 Eingaben beträgt der beste Fehler 0,5
Und es kann alle Eingänge nutzen, weniger als 100 Eingänge sind nicht möglich.
Bei 50 Eingaben ist die beste 50%.
Soweit ich es verstanden habe, wird während des Betriebs jeder Balken einzeln auf die Bildung von Niveaus in Bezug auf das Ziel untersucht, wobei jedem Balken ein Koeffizient zugeordnet wird. Im Wesentlichen vergleicht es die Balken relativ zueinander, relativ zum Ziel. In Ihrem Fall konnte keiner der Balken den Schwellenwert über der Einheit überschreiten, alle Balken zeigten falsch an. Ich schreibe gerade einen Artikel über genau diese Vorverarbeitung, und da gibt es eine Menge interessanter Dinge. Eine der Regeln besagt, dass eine Spalte mit dem Ziel korrelieren muss und NICHT mit anderen Spalten korrelieren darf, und in Ihrem Fall scheinen sie eine sehr hohe Korrelation untereinander zu haben, wodurch sie prinzipiell nutzlos werden. Warten Sie, bis ich etwas anderes geprüft habe....
Das ist nicht gerade Standard. Normalerweise nimmt man eine Art Oszillator und speist ihn in das Netzwerk ein. Diese Indikatoren verwenden je nach Zeitraum eine bestimmte Anzahl von Balken aus der Vergangenheit für die Berechnung. In meinem Fall liest das Netz zunächst diese Indikatoren und verwendet sie dann, um die Antwort zu geben, es muss also die vergangenen Kurswerte kennen.
Das ist hier nicht ganz üblich. In der Regel nehmen sie eine Art Oszillator und speisen ihn in das Netz ein. Diese Indikatoren verwenden je nach Zeitraum eine bestimmte Anzahl von Balken aus der Vergangenheit für die Berechnung. In meinem Fall liest das Netz zunächst diese Indikatoren und verwendet sie dann, um mir eine Antwort zu geben, es muss also die vergangenen Kurswerte kennen.
Ich habe eine chaotische Datei mit 7700 Balken, in der ich 24 Ligen nehme, also gehen Sie nicht weiter, sondern schauen Sie lieber hier. Hier ist Ihre Datei
Und hier ist meine.
Was ist der Unterschied???? Ich will Sie nicht länger auf die Folter spannen. Bei der Hauptkomponentenanalyse, bei der jede Spalte ein eigenes Koordinatensystem darstellt, ist es wichtig, dass sie geclustert werden können, damit Punkte aus verschiedenen Spalten auf demselben Koordinatensystem aufgetragen werden können. Das Dolmetschen ist einfach. Je mehr vertikale und horizontale Vektoren, desto kühler ist es. In Ihrem Fall handelt es sich um einen stumpfen, einheitlichen Punkt.