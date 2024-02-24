Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 718
Und hier ist das Paket lime (verfügbar in R).
So wird das Auswahlprinzip erklärt.
Der allgemeine Ansatz, mit dem Kalk dieses Ziel erreicht, ist folgender:
PS.
Es ist zu beachten, dass beide Pakete die Auswirkungen des Prädiktors auf den Prädiktor definieren und nicht seine Bedeutung für die Erstellung des Modells, das als Blackbox betrachtet wird.
Ich verwende das vreat-Paket, um Prädiktoren auszuwählen, und ich verstehe es wie folgt. Also... Lautes Denken ....
Dieses Paket bestimmt die Wichtigkeit der Prädiktoren, wobei die Prädiktoren mit der höchsten Punktzahl (konventionell) als wichtig angesehen werden. Bei der Vorverarbeitung der Daten und der Gewinnung des Ergebnisses zeigt R nur, dass es sowohl versteckte als auch explizite Abhängigkeiten zwischen dem gegebenen Satz von Prädiktoren und der Ausgangsvariablen gibt. Das bedeutet, dass er nur sagt, dass die Abhängigkeiten vorhanden sind und die Suche nach diesen Abhängigkeiten vom Optimierer durchgeführt wird.
R- sagt, es gibt Abhängigkeiten, der Optimierer sagt. Ja, hier sind die Abhängigkeiten...... So....
Hallo!
Leute, wann werdet ihr den Superbot mit der KI fertigstellen?
Du wirst alt werden, wenn du so wartest ))
Hallo!
Was soll das heißen, du bist fertig? Du denkst, du erschaffst eine KI und steckst deine Hände in deine Hose... go walk......??? Ist das alles?
Die KI muss wöchentlich gepflegt und ihre Leistung täglich überwacht werden. Ich persönlich habe bereits alle Codes fertiggestellt und poliert. Jetzt muss ich nur noch die resultierenden Modelle trainieren und testen. Das ist also der Weg ...
Nein, KI ist eine Persönlichkeit und will nicht kontrolliert werden.
Nun, jede Persönlichkeit wurde während ihres Wachstums und ihrer Entstehung von jemandem kontrolliert. Eltern, Lehrer, usw., usw., bis diese Person eine verantwortungsvolle Beziehung zu dem erreicht hat, was sie tun soll. Es ist notwendig, sie zu kontrollieren, sonst werden ihr die elterlichen Rechte entzogen.
Zumal er so schadenfroh sein kann, dass man ihn nicht unbeaufsichtigt lassen kann. Man lernt nie aus. Es stellt sich heraus, dass solange es eine KI gibt, diese immer am Schreibtisch sitzen wird, egal wie intelligent sie ist.... IMHO
wir sind zu dumm für sie und sie sind perfekt... wir werden sie erschaffen und wir werden aussterben
... Ich persönlich habe alle Codes bereits fertiggestellt und poliert. Jetzt bin ich gerade dabei, die daraus resultierenden Modelle zu lernen und zu testen. So ist das nun mal...
Kann man irgendwo das Ergebnis der "fertigen und polierten" Codes sehen? Wie funktionieren sie als Ergebnis von Schulungen und Tests? So etwas wie die Überwachung von myfxbook?
Leider nein. Ich trainiere jede Woche Modelle. Meine Signalstatistiken sind deprimierend, weil es einen großen Unterschied zwischen Tests und realem Handel gibt. Nicht in der Divergenz der Ergebnisse, sondern in den Nuancen der Realzeit.
Ich weiß nicht, warum ich die Fehlermeldung bekomme, dass der Indikator zu langsam ist und ich ihn neu schreiben soll.
Wenn ich versuchen wollte, es für einen Balken neu zu schreiben, aber es ist nicht für den gesamten Zeitraum, sollte ich es für die letzten 100 Balken neu berechnen.