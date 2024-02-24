Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1440
Ich habe es auch bemerkt und angewandt, aber soweit ich weiß, funktioniert es, weil die Daten Mist sind, und ein solcher Trick hilft, auf einer Reihe von Ausreißern zu trainieren. Wenn Sie dies nicht tun, passt sich das Modell einem Broker an oder funktioniert manchmal sogar nicht mehr, nachdem einige Daten auf demselben Terminal aktualisiert wurden.
Kurz gesagt, ich habe geschrieben, was den Fehler reduziert, es gibt andere, raffiniertere Tricks wie die Kreuzvalidierung, aber auf eine andere Art und Weise und so weiter. All dies zusammen ergibt ein ziemlich gutes Modell. Wenn es darum geht, nach Mustern zu suchen, dann sind es Entropie/gemeinsame Transformation/Vorverarbeitungsmethoden.
Jeder hat seine Tricks.
Ich habe diese Probleme gelöst, wenn nicht vollständig, dann zumindest etwas funktioniert, Fehler auf dem Feedback 0,1-0,2 (Klassifizierung), Entropie ist schlimmer, aber es ist verständlich, diese Metrik ist verantwortlich für andere Dinge
natürlich... aber in der Tat:
und noch einmal zu der trivialen Frage, was als Eingabedaten zu verwenden ist. - Schlusskurs, OHLC für alle Balken, Abwechslung der Balken? was ist die TF....
Ich habe im letzten Jahr viel Zeit damit verbracht, dieses Forum zu lesen (Suche nach Entropie, Themen von vor 6-7 Jahren)
und die Wiedergewinnung von Wissen von der Universität - ich wurde in Informationstheorie unterrichtet, es ist eine interessante Disziplin, aber um sie anzuwenden, muss man unsere Eingabedaten kennen - wenn man dieses Wissen nicht hat, handelt es sich um Kryptographie, und wie in unserem Fall (CR), läuft es auf Bruteforce hinaus, was wir in IR tun )))
Speziell zur 1. Frage gibt es einen Artikelhttps://habr.com/ru/post/127394/
Auf dieser Grundlage können Sie bereits einige Annahmen treffen
über brutforce - man muss immer noch in einem begrenzten Gebiet suchen, sonst kann es ewig dauern.
Was ich selbst mache - ich weiß nicht, wie ich das in 3 Sätzen erklären soll. Ich gehe nur die Möglichkeiten durch, die sich aus meiner Erfahrung ergeben.
Bezüglich des Artikels und des Marktgedächtnisses - sehen Sie persönlich, warf vor kurzem. Kennen Sie nur 3 Personen (die kenntnisreichsten) so weit, das Thema ist noch nicht vollständig erforscht :)Ich warte auf Feedback, wie man so schön sagt, aber ich mache es auch selbst