Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1320
Doc ist höchstwahrscheinlich am Leben, nur beleidigt durch die numero uno und die Tatsache, dass er Bitcoins auf Bitrex deponiert hat, aber Aljoscha und Jura sind höchstwahrscheinlich wirklich im Jenseits, wahrscheinlich unter gewaltsamen Umständen. Hier ist eine Anzeige für Forex... Es wäre schön, wenn jemand ein Lied darüber singen würde, wie der Markt aufsteigt und Leute zerbricht, sowohl dumme als auch kluge, sowohl Feiglinge als auch verzweifelte Draufgänger, so etwas wie Makarewitschs "Eines Tages wird sich die Welt für uns beugen".
Es kann alles passieren. Niemand lebt für immer unter dem Mond.
Es ist schade, dass Aljoscha seine Beiträge gelöscht hat. Kein Aljoscha, keine seiner Meisterwerke, die von der Liebe zum heimischen NeuroGraal durchdrungen sind... Ehhh... Das treibt mir Tränen in die Augen...
Worte sind keine Physik, sondern Lyrik, deshalb sind Ihre Aufrufe an die Gemeinschaft wahrscheinlich voller Ausdruck und Poesie, aber nicht voller Motivation und technischem Sinn.
Zum Beispiel bei der BP-Speicheranalyse, der Abschnittszuweisung usw. brauchen Sie für solche Arbeiten eine normale Problemstellung, nicht einen Link zu jemandes "unverdauten" Dateien im internen Format ohne Autor, um dort etwas zu fragen und zu raten.
Im besten Fall ködert es irgendeinen Abenteurer, der nur sagt, dass er schon alles erraten hat und bei der Gelegenheit seine Screenshots mit Indikatoren oder Gleichgewichtstabellen bewirbt.
Aber wenn dies nicht das Ziel ist, dann bieten Sie normale Eingabedaten, zum Beispiel CSV-Dateien zum Hochladen auf benutzerdefinierte MT5-Symbole mit zusätzlichen versteckten Sets von Vorwärtstests, auf denen Sie die Ergebnisse überprüfen können, formulieren eine klare, eindeutige Aufgabe und organisieren die Arbeit, wie ein Test oder als Wettbewerb der Modelle von MO.
Ich denke, der Hang der Menschen zur Zimperlichkeit und Ihr Talent, Funken zu schlagen, könnten die örtliche Gemeinschaft zum Schmelzen bringen:)
Alexey hat nicht den schlechtesten, sondern einen der besten Katalysatoren für die Forschung gewählt. Es wird zum Beispiel am CERN verwendet, um die Ergebnisse von Kollisionen zu analysieren... jemand, der sich mit Quantenzufälligkeit beschäftigt)
Mehr Details bitte hier. Catbust scheint ein Produkt von Yandex zu sein. Oder täusche ich mich?
Widerspricht das etwas?
Hier ist das Problem von Doc noch einmal
Sein Modell erfüllte die Aufgabe und brachte einen Gewinn bei einer der künstlichen Serien, die mit diesem Posten verbunden sind. Wenn Ihr Modell das nicht kann, ist es vielleicht noch zu früh, um es mit echten BPs aufzunehmen?
Er arbeitete mit ersten Unterschieden - Inkrementen auf verdünnten echten BPs und etwas anderem (er hat mir natürlich nicht alles gesagt). Sein Modell sagte das Vorzeichen des nächsten Anstiegs voraus, und sein Signal lag im positiven Bereich.
Warum also spuckt hier jeder auf die Erfahrungen erfolgreicher Händler und erfindet alles neu, indem er junge Leute mit irgendeinem Herbarium erschreckt! Das verstehe ich nicht. Ich kann das nicht verstehen.
Das Gedächtnis ist gut.
Aber er schmilzt mit der Zeit.
Auf dem Markt ist es dasselbe.
Die Aufgabe ist also noch schwieriger.
Das Problem ist natürlich lösbar.
Vielleicht verstehe ich einfach nicht, worüber wir hier reden, deshalb möchte ich das gerne klären.
Das Yandex-Produkt ja.
:))) Ich werde darüber nachdenken.
In der Zwischenzeit ein weiteres Mal, was ich tatsächlich gesehen habe, wie der Neuronka funktioniert:
1. Inkremente auf einer ausgedünnten Teakholzreihe werden verwendet.
2. Die Ausdünnung erfolgt nach einem ausgeklügelten Algorithmus: a) die Differenz zwischen zwei aufeinanderfolgenden Werten sollte eine Spanne überschreiten, b) die Verteilungsdichte der Inkremente sollte maximal symmetrisch sein, d. h. der Asymmetriekoeffizient sollte bei jeder Stichprobe =0 sein.
(3) Der Autokorrelationskoeffizient der Inkremente ist ebenfalls wichtig.
4. Sagt das Vorzeichen des nächsten Inkrements voraus
Wie Sie sehen können, ist die schwierigste Aufgabe die Nummer 2. Sie ist diejenige, die uneingeschränkte Aufmerksamkeit benötigt.
Alles andere ist Blödsinn und Unsinn.
Geht es um andere Punkte als den zweiten oder um mein heutiges reales Konto?
Raus mit euch!
Onkel, ich habe dir nicht geschrieben.
Mischen Sie sich nicht ein, wenn Sie nicht gefragt werden, und seien Sie taktvoll in Ihrer Kommunikation.sonst drücke ich wieder auf die Schaltfläche "Verletzung".