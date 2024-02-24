Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2363
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
und ich habe in meiner Brieftasche nachgesehen - auch da kein Bargeld...
Es ist wieder Zeit, die Messgeräte für den Schrott zu verdrehen...
Ja, die nächste große Entdeckung - die indikatorlosen Systeme (in dem Sinne, dass es keine Indikatoren gibt, die auf jedem Balken zählen)
Das einfachste Beispiel ist übrigens ein Zickzack, wenn man es nicht als gestrichelte Linie versteht, sondern einfach als eine Liste von Scheitelpunkten.
Das klingt vernünftig. ABER: Welche Eigenschaften man auch immer nimmt, es werden immer die letzten n Werte sein, auch wenn n-> unendlich ist, einfach weil zukünftige Werte der Eigenschaften nicht genommen werden können).
Im Prinzip gibt es also nichts Neues, sondern nur eine Ansammlung von Attributen, selbst wenn man Bidens Mondhoroskop hinzufügt.
Stellen wir uns vor, dass es ein Muster auf dem Markt gibt.
Unter einem Muster verstehe ich eine komplexe, sich wiederholende Struktur.
Ein Muster besteht aus einer Abfolge von "Ereignissen". Ein Ereignis ist eine Regel oder ein Cluster.
Ein Ereignis hat 3 Parameter - Preis, Zeit, Wert
Es ist sinnlos, eine Sequenz in den Indizes zu betrachten, da der Markt nicht stationär ist, so dass alles, was betrachtet werden kann, die Reihenfolge der Ereignisse und ihre Parameter sind
Hier ein Beispiel
Das gleiche Muster auf einem nicht-stationären Markt
Die Aufgabe besteht also darin, dieses Muster zu finden
Ich habe vergessen zu sagen, dass es auch ein Ereignis gibt, das wir nicht kennen, wir müssen es finden
Ja, die nächste große Entdeckung - die indikatorlosen Systeme (in dem Sinne, dass es keine Indikatoren gibt, die auf jedem Balken zählen)
Das einfachste Beispiel ist übrigens ein Zickzack, wenn man es nicht als gestrichelte Linie versteht, sondern einfach als eine Liste von Scheitelpunkten.
Finden Sie eine Lösung))
Nehmen wir an, es gibt ein Muster auf dem Markt.
Die Aufgabe besteht also darin, dieses Muster zu finden.
Das Beispiel ist genau dasselbe wie in Alexeys Beitrag oben, während Sie Ihren geschrieben haben :).
Ich weiß nicht, ob Sie glauben, dass alle mit Indikatoren arbeiten, aber das tun sie nicht. Ihre Beschreibung ist nicht neu, alle MO-ler verwenden diese und viele andere Notationen und deren Mischungen schon lange.
Ich kritisiere nicht, sondern versuche nur zu verstehen, was es Neues gibt und was ich für mich nutzen kann.
Die Essenz davon ist, TA-Muster (man muss mit etwas anfangen :) ) als primäre Beispiele zu setzen, sie durch die Geschichte laufen zu lassen, die krummsten Momente zu zeigen und 3-5 Knöpfe zu klassifizieren, so dass es Spaß machen sollte) Ich glaube nicht, dass sie nützlich sein werden, ich habe es wahrscheinlich die ganze Zeit getan und ich habe angefangen, in mql zu schreiben, ~55% maximal.
Aber der Prozess an sich sollte spannend sein, und vielleicht kommen noch weitere Ideen hinzu.ap: hier ist eine Idee - solche Spielzeuge auf dem Markt zu verkaufen, wie z.B. zu erraten, welches Muster das neuronale Netz hier gefunden hat, usw.)
Das Beispiel ist genau dasselbe, auf das Alexey im obigen Beitrag hingewiesen hat, während Sie Ihren Beitrag geschrieben haben :)
ZZ ist eine von einer Million Arten von Ereignissen, es ist kein Beispiel für die Suche nach Mustern, was ich laut Alexey vor etwa 4 Jahren mit ZZ und Netzen gemacht habe.
Ihre Beschreibung ist nicht neu, alle MO-Wissenschaftler verwenden diese und viele andere Notationen und deren Mischungen schon seit langem.
Alle MO-er verwenden die Merkmalsmatrix "X" und die Antwort "Y".
Eine Merkmalsmatrix ist ein gleitendes Fenster mit einer festen Größe.
Wie ist das? Finden wir viele Muster? ))
Kein einziger MO-Experte hat bisher einen solchen gefunden und wird ihn auch nie finden, selbst wenn Sie GPT-6 trainieren.
Außerdem habe ich im Netz keinen Algorithmus gefunden, der solche Dinge ohne weiteres findet
Ich kritisiere nicht, ich versuche nur zu verstehen, was es Neues und Nützliches für mich gibt.
Neu ist, dass es keinen solchen Algorithmus (überhaupt) gibt, sondern nur einen, der in der Lage ist, etwas auf dem Markt zu finden...
Ich sehe zwei Erkenntnisse, ich bin an den Ideen der Experten interessiert))
Die Essenz davon ist, TA-Muster (man muss mit etwas anfangen :) ) als primäre Beispiele zu setzen, sie durch die Geschichte laufen zu lassen, die krummsten Momente zu zeigen und 3-5 Knöpfe, um mich zu klassifizieren, und das sollte Spaß machen, ich glaube nicht, dass der Nutzen sofort auftauchen wird, Muster sind wahrscheinlich von jedem gelaufen, und ich habe angefangen, in mql zu schreiben, ~55% maximal.
Es wäre sinnvoll, eine Berechnung der Signifikanz des Unterschieds zwischen dem Ergebnis und SB vorzunehmen. Man könnte einen Parameter wählen - z.B. die Gesamtzahl der gefundenen Muster pro Segment - und sehen, wie untypisch dieser für den Sättigungsgrad ist. Es ist kaum möglich, die Verteilung der Parameter für die SB analytisch zu berechnen, so dass es sich lohnt, Monte Carlo anzuwenden. Aus dem Preis werden viele Realisierungen von SB konstruiert, indem die Inkremente zufällig gemischt werden, und für jede Realisierung werden die Werte des Parameters berechnet. Wir erhalten eine große Stichprobe, für die wir den Wert des für den Anfangspreis erhaltenen Parameters untersuchen. Wenn sie stark zu einem Ende der Stichprobe verschoben ist, muss dieses Muster genauer untersucht werden.
Ich habe mir nicht einmal die Mühe gemacht, nachzulesen, was besprochen wurde! Leute! Lasst uns die VERSTÄNDNISSE innerhalb dieses Threads definieren, sonst irren wir alle in unserem eigenen Nebel herum!
1. Was ist die Normalisierung der Eingaben? Ich habe es einfach - ich habe es geschafft, es durch Mathematik in den Grenzen (0,1) ,(-1,+1) zu biegen
2. Faktorisierung der Ausgaben? das ist ziemlich schwierig((((((((
Was soll ich tun? das System muss handeln!
bedeutet es entweder:
1. Sagt den PREIS voraus - was imho das Schwierigste ist!
2. Sagt EVENT voraus - (-1)(0)(+1) - was ebenfalls fragwürdig ist))))
3. Sagt EVENT voraus - kein Fall eines Stopper-spezifischen Levels?????????
ja, das ist nur der Anfang!!!!
All dies so weit ***, MIT WELCHER FITNESS IST DAS?