Maxim Dmitrievsky:

log(abschließen[i]/abschließen[i-15])

Wo soll man was auspressen?

Ich dachte auch, dass durch Subtraktion.
 
Maxim Dmitrievsky:

log(abschließen[i]/abschließen[i-15])

Wo soll was komprimiert werden, warum?

Es handelt sich eher um ein Verhältnis, nicht um eine Schrittweite.

elibrarius:
Ich dachte auch, dass durch Subtraktion.

der Logarithmus ist bei negativen Argumenten undefiniert, warum also subtrahieren

und SanSanych mit Division, habe ich ihm gezeigt, dass er Ausreißer nicht durch einen solchen Logarithmus entfernen kann

 
SanSanych Fomenko:

Diese Hypothese eines effizienten Marktes ist unsinnig.

Es ist ein strittiger Punkt). Aber ich spreche nicht über Markteffizienz, sondern über den Beobachter.

Ein Beispiel ist ein Auto, das auf eine T-Kreuzung zufährt. Wohin sie sich entwickeln wird, wissen wir absolut nicht. Und der Fahrer wusste es schon mindestens eine halbe Stunde vorher. Obwohl der Prozess völlig dereguliert ist, ist er für einen Beobachter zufällig - eine Vorhersage ist absolut unmöglich. Über das weitere Verhalten durch Wackelbremsen des Autos und andere Muster können wir absolut nichts sagen.

Dieser Ansatz kann als informatorisch bezeichnet werden. Jede Information ist für einen Empfänger zufällig, andernfalls ist sie keine Information).

 
Dr. Trader:


...und man kann es nicht willkürlich tun.

Das steht fest. Ich habe über 2 Monate gebraucht und kein Ergebnis erzielt.

Im Moment besteht die Idee darin, mehrere Indikatoren zu erstellen und sie für den manuellen Handel zu verwenden.


Ich glaube, dass Garch eine Menge kann, aber der Zeitaufwand, den ich investieren muss, um es zu verstehen, ist zu groß, und ich habe nicht viel Zeit.

Dem kann ich nicht zustimmen. Sie müssen die Straße nehmen, nicht den Gemüsegarten. Es kann ein Vielfaches länger dauern, aber es ist auf dem Weg.

 
Maxim Dmitrievsky:

der Logarithmus ist bei negativen Argumenten undefiniert, warum also subtrahieren

und SanSanych mit Division, habe ich ihm gezeigt, dass er Ausreißer nicht durch einen solchen Logarithmus entfernen kann

Für negative Zahlen können Sie *-1, dann den Logarithmus und dann wieder *-1 verwenden.

Auf diese Weise können Sie die Ausreißer sowohl zentrieren als auch glätten.
elibrarius:

Für negative Zahlen können Sie *-1, dann den Logarithmus und dann wieder *-1 verwenden.

Vergleichen wir es mit der Subtraktion )

Maxim Dmitrievsky:

Ich vergleiche es mit der Subtraktion.)

Das ergibt doch keinen Sinn.

regelmäßig

Protokoll


 
Maxim Dmitrievsky:

Das ist lächerlich.

üblich

Protokoll


Haben Sie das getan?

double delta=close[i]-close[i-15];

double log_delta=(delta>0?log(delta):log(delta*-1)*-1;

sollte gegen Null gehen.

elibrarius:

Haben Sie das getan?
double delta=Schließen[i]-Schließen[i-15];

double log_delta=(delta>0log(delta):log(delta*-1)*-1;

sollte gegen Null gehen.

for(int i=start;i<rates_total;i++) 
     {
      bool invert = false;
      double pr = close[i]-close[i-ReturnsPeriod];
      if(pr<0)
       {
        pr = pr*-1;
        invert = true;
       }
      double pr2 = log(pr);
      if(invert) pr2 = pr2*-1;
      ReturnsBuffer[i]=log(pr2);
     
     }
