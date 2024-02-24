Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1024
Wie man eine Menschenmenge definiert,
was ist die Essenz Ihrer Logik
Ich habe Ihnen doch gesagt, dass ich keine fertigen Lösungen anbieten werde, zumindest jetzt nicht ....
Was haben wir beim Handel im Allgemeinen gemeinsam...? Denken Sie darüber nach...
Tatsächlich ist das Einzige, was wir gemeinsam haben (abgesehen von Angst und Gier :) )
Und diese eine Sache nennt sich Statistik. Der Anfänger schaut sich die Charts an, schaut, was gestern, vorgestern, vor einem Monat passiert ist, und der harte Händler, der bereits programmiert, optimiert Algorithmen auf die Geschichte, der erste und der zweite Händler suchen einfach nach einigen statistisch signifikanten Dingen, als Ergebnis wird der Markt sowohl den ersten als auch den zweiten "stoßen", was komisch ist, aber es ist ein wahres Muster))
Mit Hilfe von neuronalen Netzen oder anderen MO können Sie also die Aktionen von Tausenden von Händlern mit "vernünftiger" Genauigkeit simulieren, wobei die Genauigkeit von der Qualität des von Ihnen geschriebenen Algorithmus abhängt, d.h. von den Prädiktoren und dem Ziel
Ich habe diese Frage, was ist das Ziel / Ergebnis Ihrer Vorhersage - Ereignis Auftreten, Preis, oder die Anzahl der Pips auf das Niveau?
Preis im Endergebnis
Zum Beispiel, auf den EUR habe ich gestern über das Niveau von 1,1685 gesagt. Dies ist das zukünftige Preisniveau.
Wenn Sie die gleiche Menge in Ihrem Vorrat haben, dann sind meine und Ihre Strategie die gleiche.
Und vor kurzem, am 12. Juli, habe ich dies in einem der Threads gesagt:
"Beispiel - der eva wird bei 1,1712, 1,1744, 100% liegen"
Es ist nur so, dass die ressourcenintensive Version der Strategie funktioniert, ich würde es gerne einfacher haben...
ausgezeichnete Genauigkeit, was soll ich sagen.
Übrigens ist alles bei mir auch ressourcenintensiv und bisher nicht einfach, leider(Aber das Ergebnis ist positiv stabil und es gibt keine Optimierungen, was ein kleiner Sieg ist
ausgezeichnete Genauigkeit, was soll ich sagen.
Übrigens, bei mir ist alles noch ressourcenintensiv und nicht einfach, leider(
Nun, ich mache nur Witze über ressourcenintensive, natürlich, Sie sagen nichts....
Ich stimme zu, es besteht kein Bedarf an Optimierung.
Wenigstens ist jetzt ein wenig Licht in die Sache gekommen.
Was denken Sie über 1,1685?
Nun, der ressourcenintensive Teil war natürlich ein kleiner Scherz, aber Sie haben nichts gesagt.... Ich bringe jetzt etwas Licht in die Sache.
Was denken Sie über 1,1685?
Ich weiß es nicht)) Ich habe den Markt am Freitag überhaupt nicht beobachtet, was wichtig ist. Meine Werte werden in Echtzeit ermittelt, d. h. eine Stunde oder zwei oder drei Stunden vor dem Bounce.
Ich habe zwei Arten von Levels:
1) nur ein normaler lokaler Bounce, d.h. eine kleine Bewegung innerhalb des Rauschens
2) Ein Trendniveau, d.h. ein Niveau, das sofort oder am nächsten Tag einen Trend auslöst, der sich erst nach einiger Zeit auf dem Diagramm zeigt
Zum Beispiel begann der EUR-Trend am Donnerstag, ich wusste, dass er am Mittwochnachmittag beginnen würde.
Mein System unterscheidet zwischen diesen beiden Arten von Ebenen, mein System impliziert kein neuronales Netz, sondern meine Interpretation seiner Signale
Viele Leute können das kaum glauben, aber die Gründe für die Trendwende in der EU liegen dort, wo ich sie eingezeichnet habe, und nicht an den Extremen des Diagramms
Der Markt ist sehr gut darin, zu täuschen((.
Ja, es ist nicht das neuronale Netz, und das ist auch wieder wahr.
dass nach einer gewissen Zeit das beabsichtigte Niveau erreicht wird, was wiederum ein Vorteil ist.
Dass man das nur verstehen kann, wenn man einen bestimmten Weg geht, da stimme ich zu.
und ich verstehe, was ich noch zu tun habe, die Berufe auf der vorherigen Seite waren da, aber nicht mit mir, aber ich kannte sie ganz klar.
Die Strategie natürlich klang, in nur 2 Ihrer Worte, mein Herz blutet, gut, wie kann es nicht verstanden werden (???) (nicht an meine eigene Adresse), durch Berge von schriftlichen Prog kommt
Ich verwende keine Statistiken, ich suche nicht nach überkauften und überverkauften Märkten.
Ich suche nicht nach überkauften und überverkauften Kursen.
Ich habe auch nicht danach gesucht, es hat sich einfach von selbst ergeben.
Ich habe auch nicht danach gesucht, es hat sich einfach von selbst ergeben.
