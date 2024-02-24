Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1025
Hören Sie, ich habe Ihnen gesagt, dass ich keine fertigen Lösungen anbieten werde, zumindest jetzt nicht ....
Was haben wir im Allgemeinen im Handel gemeinsam...? Denken Sie darüber nach...
Tatsächlich ist das Einzige, was wir gemeinsam haben (abgesehen von Angst und Gier :) )
Und diese eine Sache nennt sich Statistik. Der Anfänger schaut sich die Charts an, schaut, was gestern, vorgestern, vor einem Monat passiert ist, und der harte Trader, der bereits programmiert, optimiert Algorithmen auf der Geschichte, der erste und der zweite Trader suchen einfach nach einigen statistisch signifikanten Dingen, als Ergebnis wird der Markt den ersten oder den zweiten "stoßen", und das Lustige ist, dass es ein echtes Muster sein wird))
Mit Hilfe von neuronalen Netzen oder anderen MO können Sie also das Handeln von Tausenden von Händlern mit "ausreichender" Genauigkeit simulieren, wobei die Genauigkeit von der Qualität des von Ihnen geschriebenen Algorithmus abhängt, d.h. von den Prädiktoren und dem Ziel
Welche Art von ILs?
Welche Art von MO?
MOE-Algorithmen - maschinelles Lernen
MOE-Algorithmen - maschinelles Lernen
und das Ziel?
MoD-Algorithmen - maschinelles Lernen
siehe das Ding....
MO ist die Arbeit eines Algorithmus.
über die Tatsache stolpern, dass die Ausgabe des Algorithmus vorhersehbar ist.
auf dem Finanzmarkt allmählich zu einem Verlust führt, der der Höhe der Einlage entspricht.
//Der Preis steigt/fällt um einen Pips, ein Requote, die erforderliche Marktorder wird eröffnet, dann fallen die Pips und es gibt einen weiteren Sponsor auf dem Markt...
Ich bin ganz sicher nicht auf dem Laufenden.
und ich dachte sogar, Sie arbeiten anders.
aber der Weg ist richtig
warum also nicht nutzen?
Was ist mit dem Ziel?
es ist
Ich weiß es nicht)) Ich habe den Markt am Freitag überhaupt nicht beobachtet, was wichtig ist. Meine Werte werden in Echtzeit ermittelt, d. h. eine Stunde oder zwei oder drei Stunden vor dem Bounce.
Ich habe zwei Arten von Levels:
1) nur ein normaler lokaler Bounce, d.h. eine kleine Bewegung innerhalb des Rauschens
2) Ein Trendniveau, d.h. ein Niveau, das sofort oder am nächsten Tag einen Trend auslöst, der sich erst nach einiger Zeit auf dem Diagramm zeigt
Zum Beispiel begann der EUR-Trend am Donnerstag, ich wusste, dass er am Mittwochnachmittag beginnen würde.
Mein System unterscheidet zwischen diesen beiden Arten von Ebenen, mein System meint nicht das neuronale Netz, sondern meine Interpretation seiner Signale
Was ist der knifflige Teil? Ein Absprung von der unteren Begrenzung des Kanals, das war dem Pferd klar).
warum also nicht nutzen?
es ist.
Der NS verdient ebenfalls, und seltsamerweise verliert er auch manchmal
d.h. wenn das Signal in umgekehrter Richtung erzeugt wird, wird es wieder beides sein
natürlich mytarmailS: warum benutzen Sie es?
Was ist der knifflige Teil? Ein Absprung von der unteren Begrenzung des Kanals, das war dem Pferd klar).
)))) omg...
Warum haben Sie nicht gekauft? Sind Sie dümmer als ein Pferd?
Was ist das Ziel?
nur weil wir vorhersagen, dass
Meine Antwort lautet natürlich: Warum es benutzen?
dann ist das nicht nötig)
Ich möchte, dass du anfängst, Ideen zu entwickeln und nicht versuchst, meine zu kopieren. Ich habe dir die Richtung gezeigt und versucht zu zeigen, dass es in dieser Richtung Geld gibt.
und wie immer, typisch für jedes Neuron, muss es noch hinzugefügt werden:
in einer Wohnung