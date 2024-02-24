Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1026
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
)))) omg...
warum haben Sie es nicht gekauft? sind Sie dümmer als ein Pferd?
was vorhersehbar ist
warum nicht)
Wie kommen Sie darauf, dass ich es nicht gekauft habe?
Was ist der knifflige Teil? Ein Abprallen von der unteren Grenze des Kanals, es war klar, das Pferd).
Postfaktisch kann alles gemalt werden, darum geht es bei der technischen Analyse.
Alles funktioniert, Trends, Flöten, etc. ))))
Wissen Sie, wie hoch diese Preise sind?
Hier ist ein einfacher Code
Preis <- Kumulierung(rnorm(500))
plot(preis,t="l")
Wenn du es nicht verstehst, ist es ein zufällig generiertes Zitat.
Die Menschen sehen oft, was sie nicht sehen, sie sehen, was sie sehen wollen.
Wie kommen Sie darauf, dass ich es nicht gekauft habe?
Leicht zu überprüfen ) einfach das Geschäft anzeigen )
Postfaktisch kann man alles malen, das ist die technische Analyse.....
Falls Sie es nicht verstanden haben, es handelt sich um zufällig generierte Zitate.
Weit entfernt vom Zufall.
Kotir geht hin und her und macht sein Puppending
Meine halbautomatische Maschine funktioniert bei Kreuzen, weil sie Mittelwertbildung verwendet, ich handele nicht mit großen Kreuzen. Ich gebe die Trendrichtung vor und die Maschine erledigt den Rest. Dies ist der Zeitpunkt, an dem das EURAUD-Kreuz am Donnerstag nach oben drehte:
Bis jetzt konnte ich nicht glauben, dass ich mit klassischer TA Geld verdienen kann, Sie sind ein Held!
Sie sind bei weitem nicht zufällig.
kotir geht von und zu, wahrscheinlich auf einer zufälligen Basis
Renat, nicht die Zitate sind zufällig, sondern das, was auf dem Bild ist, ist zufällig
Renate, nicht die Zitate sind zufällig, sondern das, was auf dem Bild ist, ist zufällig.
Ahhhh,
Tatsache
----
Wie entsteht also ein Level in einem solchen Chaos, wie trainiert man eine Maschine?
Ihrer Logik folgend müssen Sie alle Arten von Analysen in den Algorithmus einbauen und das Gegenteil tun?
-----
Nun, um sicher zu sein, werde ich meine zeigen, damit sie nicht denken, wie üblich in dieser Branche, meine Fragen, sie sind nicht für sich selbst, sondern für den Sport von Interesse:
Schau mal, wer da spricht: !!!!! Die Hauptsache ist, dass man anfängt.
Es liegt in der Natur des Marktes, dass sein Verständnis der Logik und dem gesunden Menschenverstand widersprechen kann. Und warum? Denn so etwas gibt es nicht, keine Natur, kein Gesetz oder Muster. Der Markt ist so, wie er hier und jetzt ist, und warum ist das so? Die Antwort auf diese Frage ist sehr einfach. Denn das Gleichgewicht der Meinungen zwischen Käufern und Verkäufern war zu diesem Zeitpunkt so, so sah es in dieser Stunde aus, so sah es in der nächsten Stunde aus. Nun, es ist alles Fantasie.... Philosophie!!!!
Postfaktisch kann alles gemalt werden, darum geht es bei der technischen Analyse
alles funktioniert, Trends, Wohnungen, etc. ))))
Wissen Sie, wie hoch diese Preise sind?
Hier ist ein einfacher Code
Preis <- Kumulierung(rnorm(500))
plot(preis,t="l")
Wenn du es nicht verstehst, ist es ein zufällig generiertes Zitat.
Die Menschen sehen oft, was sie nicht sehen, sehen, was sie sehen wollen.
Tut mir leid, Kumpel, aber ich werde aus dem berühmten Cartoon "You're a balloon!!!!" zitieren (Warum? Denn Ihr Beispiel zeigt, dass Sie nicht wissen, wie man diese Analyse anwendet. Wie auf Ihrem Screenshot zu sehen ist, ABER mit roten Linien versehen, sehe ich persönlich potenzielle Ziele. Und wenn man es so zeichnet, wie Sie es getan haben, ist da wirklich nichts. Aber wie Sie sehen, kann die technische Analyse nicht nur postfaktisch sein.
Das Problem der technischen Analyse ist, dass sie immer zwei Szenarien betrachtet. Der Markt verlangt in der Regel eine eindeutige Antwort. Viele Bewohner dieses Gebiets nutzen das KI-System zu diesem Zweck.
Eine andere Sache ist, dass Sie das Thema der Ebenen erwähnt haben. Ich habe schon vor langer Zeit versucht, die Werte der Niveaus in den Nationalen Statistischen Dienst hineinzupressen, aber es ist nichts dabei herausgekommen. Aber das war damals. Jetzt ist der Wissensstand ein ganz anderer und ich denke, das Thema ist eher perspektivisch. Aber lassen Sie uns zunächst das Problem formulieren. Wer zuerst??????
Wer zuerst??????
Man muss eine Reihe von Indikatoren wählen, die Niveaus bilden, und versuchen zu bestimmen, von welchem der vielen Niveaus man abprallen wird. Die Klassifizierung sollte also funktionieren.
Es ist verständlich, dass ich, nachdem Sie es vorgeschlagen haben, auch damit anfangen sollte.
Wir wollen, dass das Netz uns den Wert des Niveaus liefert - BEVOR wir uns mit der Normalisierung und der anschließenden umgekehrten Interpretation beschäftigen.
Wir bauen die Ebene selbständig auf, und das Netz bestimmt ihre Bedeutung - eine durchaus geeignete Aufgabe, aber dafür brauchen wir einen Algorithmus zum Aufbau von Ebenen (Grundstrategie). Die manuelle Konstruktion von Niveaus ist ausgeschlossen, da die Erhebung statistischer Daten für die Ausbildung mit Fehlern behaftet sein kann, die sich letztlich auf das Ergebnis der Ausbildung auswirken. Um die Bedeutung zu ermitteln, benötigen Sie eine komplexe Netzstruktur für die Einstufung. Die Aufgabe ist interessant, aber nur ein Teilproblem der wichtigeren Hauptaufgabe......
Nachdem wir das Niveau von der zugrundeliegenden Strategie erhalten haben, bestimmen wir seinen Status als Unterstützungs- oder Widerstandsniveau? ja oder nein? - Dies ist die grundlegende Aufgabe der Arbeit mit Ebenen. Nachdem wir das Niveau erhalten haben, wollen wir wissen, ob es sich um eine Unterstützung oder einen Widerstand handelt, und es spielt keine Rolle, ob dieses Niveau über oder unter dem Preis liegt. Schließlich wird auf dem Markt im Allgemeinen davon ausgegangen, dass es sich bei einem höheren Niveau um einen Widerstand und bei einem niedrigeren Niveau um eine Unterstützung handelt. Hier durchbrechen wir dieses Klischee mithilfe von KI. Nachdem wir das Niveau unter dem Preis erhalten und es als Widerstand, aber nicht als Unterstützung definiert haben, werden wir zu einem besseren Preis als dem Preisniveau sein, was als Signal für die Fortsetzung des Trends angesehen werden kann. Ich werde Ihnen ein Beispiel geben und dafür meinen uralten, aber ziemlich offensichtlichen Candlestick-Indikator ausgraben, der weiß, wie man Niveaus bildet.
Das Candlestick-Muster bildet das Niveau. Wird das Niveau durchbrochen, wird die Linie gestrichelt, wie beim Beispiel "Sternschnuppe", der Widerstand wird durch rot und die Unterstützung durch blau dargestellt. Stellen Sie sich nun diese Situation vor.
zu der Zeit, wo die Nummer eins ist, haben wir diese Linie als Unterstützung identifiziert und sie blau eingefärbt, dann stellt sich heraus, dass wir die ganze Zeit, die rot markiert ist, im Bereich besserer Preise als das Niveau waren und jeder Kauf in Bezug auf dieses Niveau profitabel gewesen wäre, weil wir durch die Identifizierung des Niveaus als Unterstützung möglicherweise das Wachstum des Kurses als Perspektive betrachtet hätten und in diesem Fall richtig gelegen hätten (die Vorhersage hat funktioniert) Aber so einfach ist es leider nicht......