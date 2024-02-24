Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1020
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Es gibt keinen Zusammenhang zwischen der Flugbahn eines Balls auf einem Fußballfeld vor zehn Minuten und dem, was jetzt passiert, oder der Art und Weise, wie Sie ein Auto fahren, den Mustern von Beschleunigungen und Wendemanövern, Die Dynamik selbst ist nur eine einmalige und unwiederholbare Vergangenheit, sie hat keinen Einfluss auf die Zukunft, das ist alles wie verdammte Omen und schwarze Katzenglocken im Gewand der Mathematik, gib es auf, bevor es zu spät ist.
Hier gibt es keine Opposition. MENSCHEN beherrschen den Markt durch Zahlen. Zum Beispiel mit Hilfe von Algorithmen, die von Mathematikern für Market Maker geschrieben werden.
Nun, wenn es keine Zahlen gäbe, gäbe es keinen Markt, zumindest in seiner jetzigen Form und digitalisierte Ballflugbahn ist ganz verwandt, auch die Menschen früher oder später digitalisiert werden und wird ihnen beigebracht werden, nicht auf Französisch, wie Sie, sondern zum Hochladen von Informationen direkt in ihre Neuronen in einer Charge;)))
ahah))) so schnell wie möglich)
Nun, wenn es keine Zahlen gäbe, gäbe es auch keinen Markt, zumindest in seiner jetzigen Form, und die digitalisierte Ballflugbahn ist durchaus verwandt, auch die Menschen werden früher oder später digitalisiert und lehren sie nicht zu heulen, wie Sie, sondern Informationen direkt in ihre Neuronen zu laden,)))
Ich sage nicht, dass es sie nicht gibt, sie sind sekundär, beschreibend, sie sind wie Bilder im Fernsehen, man kann sie nicht beeinflussen. Marktzahlen werden von Politikern und Oligarchen gemacht, die dunkle Geschäfte machen und den Markt manipulieren, um solche Aktionen vorherzusagen, muss man verstehen, was sie tun und warum, wie kann man das nicht verstehen, die Motive des großen Geldes sind primär, nicht die Kursmuster der Vergangenheit, wir müssen lernen, vorherzusagen, welche Entscheidungen auf verschiedenen Gipfeln und Treffen der großen 5 - 5 (10, ...) Politiker und Wirtschaftsbosse getroffen werden, aufgrund der aktuellen Welt- und Marktsituation, wie sich die Zinssätze ändern werden, was reguliert werden wird und so weiter. Das sind die Motoren des Preises, nicht das Wichsen auf vergangenen Charts.
Ich sage nicht, dass es sie nicht gibt, sie sind sekundär, beschreibend, sie sind wie Bilder im Fernsehen, man kann sie nicht beeinflussen. Marktzahlen werden von Politikern und Oligarchen gemacht, die dunkle Geschäfte machen und den Markt manipulieren, um solche Aktionen vorherzusagen, muss man verstehen, was sie tun und warum, wie kann man das nicht verstehen, die Motive des großen Geldes sind primär, nicht die Kursmuster der Vergangenheit, wir müssen lernen, vorherzusagen, welche Entscheidungen auf verschiedenen Gipfeln und Treffen der großen fünf (10, ...) Politiker und Wirtschaftsbosse getroffen werden, aufgrund der aktuellen Welt- und Marktsituation, wie sich die Zinssätze ändern werden, was reguliert werden wird und so weiter. Das sind die Preistreiber, nicht das Wichsen über vergangene Charts.
Sie können nur von Preisänderungen über einen bestimmten Zeitraum hinweg profitieren. Wenn Sie jedoch in den Markt einsteigen, der nicht in Richtung des Kurses verläuft, machen Sie einen Verlust.
Um die zukünftige Kursrichtung zu kennen, sollte man die Geschichte kennen. Ohne sie ist es eine Sackgasse. Sie können mit FA nur mit einer Hebelwirkung von 1:1 in den Markt einsteigen.
Sie können FA nur mit einer Hebelwirkung von 1:1 einsetzen.
Nicht "dumm", sondern NUR, nur FA, nur, TA - ist scheiße, Hebelwirkung ist böse.
Nicht "dumm", sondern NUR, nur FA, nur, TA - ist scheiße, und Schultern sind böse
Wer nicht weiß, wie er handeln soll, für den sind die Schultern böse. Das ist richtig. Wenn Sie nicht wissen, wie man handelt, ist der Hebel böse. 1:1 FA+Hebel ist 1:1, sonst haben sie einen Schwindel für naive Benutzer erfunden.
Nicht "dumm", sondern NUR, nur FA, nur, TA - ist scheiße, und Schultern sind böse
Einem schlechten Tänzer steht immer etwas im Weg.
Diejenigen, die nicht wissen, wie man mit den Schultern handelt, sind böse. Völlig richtig. FA+Leverage 1:1, oder sie kamen auf die Idee, naive Nutzer auszutricksen.
Nein, für alle ist es böse.
Einem schlechten Tänzer steht immer etwas im Weg.
Ich bin ein sehr guter Tänzer, aber das hängt nicht vom Können ab, sondern ist ein Gesetz des Marktes: Man darf das akzeptable Risiko nicht überschreiten.
Ich weiß nicht, mql, alles, was ich brauche, sind die Schlusskurse eines Instruments, aber in Echtzeit, oder vielleicht hat jemand einen einfachen Code, der Notierungen in einer Textdatei speichert, ich brauche 40k letzte Schlusskurse