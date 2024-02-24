Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1022

Igor Makanu:

Meiner Meinung nach hat es auf den Märkten nie eine durchschnittliche Strategie gegeben und wird es auch nie geben; es ist wie ein Spiel ohne Regeln:

Wir bekamen ein Spielfeld und zwei farbige Chips, aber die Regeln wurden nicht erklärt, du dachtest, wir würden Dame spielen, ich dachte, wir würden Backgammon spielen, und dann kam ein Marktmacher, der Chapaev spielt - er verstreute alle unsere Chips

))))

Ich habe bereits irgendwo gesagt, dass die russische Zentralbank, und ich denke, auch in anderen Ländern, die klassische technische Analyse praktiziert, was bedeutet, dass wir erwarten sollten, dass die meisten Teilnehmer, nicht einmal freiwillig, sondern aufgrund ihrer Ausbildung (Berufszertifizierung), die berühmt-berüchtigte technische Analyse anwenden werden. Ich verstehe nicht, wie man das leugnen kann.

 
Aleksey Vyazmikin:

Ich glaube, das stimmt - sehen Sie sich auf YouTube an, wie der Vorsitzende der Zentralbank den Abgeordneten die Ergebnisse der Devisentransaktionen der Zentralbank vorgekaut hat )))

 

Yoo-hoo bros!!! Ich lasse euch zurück und der Thread geht auf die erste Seite zurück. Ja.... Das habe ich nicht von dir erwartet. ......

Ich? Mir geht es gut.... Ich arbeite in der Produktion..... und bringe dem Roboter weiterhin die Tricks des Handwerks bei..... Was es sonst noch Neues gibt... JPrediction wurde für meine Bedürfnisse optimiert, die Modelle werden noch besser und marktgerechter. Der Handel läuft langsam..... Alle neuen Abschlüsse sind kampferprobt, so dass Kapitalgewinne limp.....

Es ist also unwahrscheinlich, dass ich das versprochene Video bekomme.... Obwohl der Sommer noch nicht vorbei ist und der September noch vor uns liegt, wird vielleicht etwas passieren.

Es ist also so.... Und wie geht es euch? Wer hat was, gibt es eine freie Stelle auf.... oder hatte einen Durchbruch. Teilen Sie Ihre Freuden....

 
Mihail Marchukajtes:

Keine Entdeckungen. Vor dem neuen Jahr ist alles offen)).
Ich befinde mich gerade in einer Art Trott. Keine neuen Gedanken. Bislang habe ich in meinen Beiträgen nichts Lesenswertes gefunden.
 
Yuriy Asaulenko:
Dies ist eine vorübergehende Illusion.

Sie verstehen nicht, warum sich ein und dieselbe Strategie auf verschiedenen Märkten unterschiedlich verhält
 
Renat Akhtyamov:

Nein, das ist nicht klar. Jede angemessene Strategie bringt auf jedem Markt Gewinne. Einstellung und Rentabilität ist eine andere Frage
 

Vor zwei Wochen habe ich einen Indikator erstellt, der Levels bildet. Ich lerne gerade erst, ihn zu verstehen und ein darauf basierendes Handelssystem zu erstellen, daher sind die Trades schlampig und ich schaffe es nicht immer, einen Trend zu nehmen.

Sie arbeiten mit für mich unbekannter Häufigkeit (+-70%).

Der Indikator basiert auf neuronalen Netzen

einige Bilder

Ich habe für mich selbst erkannt, und ich habe hier bereits darüber berichtet...

Der Markt ist keine Zeitreihe, der Markt sind Niveaus und Ereignisse, aber nicht die zeitliche Abfolge von Punkten

Alles Gute für alle

 
mytarmailS:

Man braucht keine neuronalen Netze, um Ebenen zu erstellen.

 
mytarmailS

Der Markt ist keine Zeitreihe, der Markt besteht aus Niveaus und Ereignissen, aber nicht aus einer Zeitreihe von Punkten

Freundlichkeit für alle

Es bleibt nicht viel übrig, als die Level aufzugeben.)) Der Markt ist nur ein Ereignis). Der Rest ist zweitrangig.
