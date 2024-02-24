Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1030

Neuer Kommentar
 
Renat Akhtyamov:

An der Euve habe ich gestern über die Marke von 1,1685 gesprochen. Das ist das zukünftige Preisniveau.

Wenn Sie das gleiche Niveau in der Tasche haben, sind meine und Ihre Strategie die gleiche.

Und kürzlich, am 12. Juli, habe ich in einem der Threads Folgendes gesagt:

"Beispiel - der eva wird bei 1,1712, 1,1744, 100% liegen."

Wenn Sie die gleiche Stufe in Ihrem Rätsel haben, sind meine und Ihre gleich...

....
 
Renat Akhtyamov:
....

Ja, ja, ja, ich erinnere mich an deine Vorhersagen, beim ersten Mal habe ich gekippt, aber beim zweiten Mal habe ich meine bekommen.

Ich habe ein wenig besser als ein Spatz in der Hand ...

 
Gibt es irgendwelche Ideen, wie man Neuronik auf verschiedenen Ebenen unterrichten kann, oder habe ich das Thema vergeblich angesprochen?
 
mytarmailS:
Es gibt also Ideen, wie man den Neuronen Levels beibringen kann, oder habe ich diese Frage umsonst gestellt?

Die Idee, ein Modell für ein Marktprofil auszubilden, habe ich schon lange gehegt. Aber ich habe noch nicht genug Erfahrung, um es umzusetzen).

Gut und in Prädiktoren zusätzlich Nettopreissteigerungen.

 
mytarmailS:
Wird es Ideen geben, wie man Neuronik auf verschiedenen Ebenen unterrichten kann, oder habe ich diese Frage umsonst gestellt?
Und wie sollte man Ihrer Meinung nach die Niveaustufen anders unterrichten als beim Lernen auf High und Low in Bars?
 
Iwan Negreshniy:
Und wie sollten sich Ihrer Meinung nach die Lernniveaus vom Lernen auf High und Low in Bars unterscheiden?

wenn im Allgemeinen, nicht viel, nur auf der Suche nach einem anderen

 
mytarmailS:

wenn im Allgemeinen nicht viel, nur auf der Suche nach einem anderen

Wenn man systematisch vorgeht, kann man versuchen, alle möglichen Objekttypen für Vorhersagen auf einmal zu formalisieren, und gleichzeitig auch die möglichen Prädiktorentypen.
 

Ich weiß nicht, ob es wahr ist oder nicht, aber es ist interessant zuzuhören

https://www.youtube.com/watch?v=s0MXYOyd_LA

 
Iwan Negreshniy:
Wenn man systematisch vorgeht, kann man versuchen, alle möglichen Arten von Objekten für Vorhersagen auf einmal zu formalisieren, gleichzeitig auch mögliche Arten von Prädiktoren.

Die einzige Art von Objekten, die man vorhersagen kann, ist das Niveau (d.h. ein Preisanstieg in der Zukunft)

Fragen:

1) wie man dem Netz beibringt, sich zu erholen, wenn die Erholung in 5 Min. oder in einer Stunde oder übermorgen sein kann, erinnere ich Sie daran, dass dies nicht die nächste Steigerung ist, die man vorhersagen kann

2) Wie mit einem solchen Ziel (Rückprall) dann den Fehler in den neuen Daten messen

Ich habe noch keine Antwort(

 
mytarmailS:

Die einzige Art von Objekten, die man vorhersagen kann, ist das Niveau (d.h. ein Preisanstieg in der Zukunft)

Fragen:

1) wie man dem Netz beibringt, sich zu erholen, wenn die Erholung in 5 Min. oder in einer Stunde oder übermorgen stattfinden kann, ich erinnere Sie daran, dass dies nicht die nächste Stufe ist, die man vorhersagen kann

2) Wie mit einem solchen Ziel (Rückprall) dann den Fehler in den neuen Daten messen

ich habe noch keine Antwort((

"Rebound" ist eine Abstraktion, und man kann sich viele weitere solche Bilder vorstellen, wie z. B. "Breakout", aber das Ergebnis wird immer noch ein Kauf- oder Verkaufssignal sein, in 5 Minuten, einer Stunde oder am nächsten Tag.
1...102310241025102610271028102910301031103210331034103510361037...3399
Neuer Kommentar