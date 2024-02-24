Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1018
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Zhenya:
MT-Tester kann nicht angepasst werden, er ist auch eine Blackbox, man kann nicht einmal testen, ob er richtig funktioniert, und die Geschwindigkeit ist immer noch um Größenordnungen niedriger als das, was man selbst anpassen kann, insbesondere mit einfachen Optimierungsoptionen. Nun, wie soll ich das sagen ... kurz gesagt, Sie werden mit "advisor" auf keiner öffentlichen Plattform ernst genommen, und C++ dll wird bei Rentech und Goldmansax gleichermaßen verwendet.
Die Hauptsache ist, dass alles muss automatisch sein, so dass ich es angeschlossen und überprüft es mit dem Tester in der Zukunft, wenn es ankommt und bekam das Ergebnis in Form von Eigenkapital.
Der Widerspruch - das Misstrauen gegenüber dem Prüfer einerseits und die Hoffnung auf den Prüfer andererseits.
Fazit: Sie haben ein einzigartiges, sehr objektives und schnelles Testgerät.
Ich hoffe, Sie werden nicht alle dazu auffordern, einen ähnlichen Tester zu schreiben, denn das ist ein ganz anderes, weites Thema.
In diesem Fall gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder Sie teilen sich diesen Tester, um die Modelle objektiv zu testen, oder wir erkennen Ihre Modelle im Voraus als die Besten der Besten an, da wir bereits wissen, dass Ihr eigener Tester Sie nicht im Stich lassen wird:)
Ein Widerspruch: Einerseits misstraut man dem Prüfer, andererseits verlässt man sich auf ihn.
Fazit: Sie haben ein einzigartiges, sehr objektives und schnelles Testgerät.
Ich hoffe, Sie werden nicht alle dazu auffordern, denselben Tester zu schreiben, denn das ist ein völlig anderes, umfangreiches Thema.
In diesem Fall sind zwei Varianten möglich, oder Sie teilen sich diesen Tester, um die Modelle objektiv mit allen anderen zu testen, oder wir erkennen Ihre Modelle schon im Vorfeld als die Besten der Besten an, weil wir schon wissen, dass Ihr eigener Tester Sie nicht im Stich lassen wird:)
Es gibt einen Tester, natürlich, zu teilen ist nicht schade, überhaupt - es ist eine einfache genug Algorithmus, dass auch die Tatsache, fragen, um es zu teilen überrascht mich))
Es gibt keinen Widerspruch und es gibt keine Hoffnung.
Es gibt natürlich einen Tester, der sich nicht zu schade ist, es mitzuteilen - der Algorithmus ist so einfach, dass es sogar überraschend ist, dass er gefragt wird).
Es gibt keinen Widerspruch und es gibt keine Hoffnung.
Aber es besteht kein Interesse an Ihren Algorithmen und denen Ihrer Kameraden im geschlossenen Forum, wenn Ihre Blackboxen nach irgendeiner unbekannten Aufgabe und einem unbekannten Prinzip nur schöne Aktiencharts zeichnen, auch wenn all dies durch poetische Geschichten über fortschrittliche Verteidigungssysteme, grüne Milliarden und Finanzmagnaten unterstützt wird.
1. Ich würde gerne mehr über diese Methoden erfahren. Andernfalls muss ich mein Fahrrad wieder neu erfinden (die Ideologie habe ich bereits skizziert), und was ist, wenn alles schon vor uns gemacht wurde...
2. Ich verstehe. Aber unvernünftig.
In diesen Artikeln ist viel darüber zu lesen.
Vladimir, können Sie mir sagen, ob es irgendwelche Methoden der "zukünftigen Auswahl" (oder so ähnlich) gibt, die aber auf BP anwendbar sind? Es ist der Algorithmus, der den Blutdruck analysiert und möglicherweise etwas ausschließt oder hinzufügt, um die Vorhersage zu verbessern, Google konnte mir nicht helfen.
Wir machen nichts anderes als Zeitreihen. Nein?
Und es gibt viele Methoden, nicht nur für die Auswahl, sondern auch für die Erstellung. Es gibt einen ganz neuen Abschnitt Merkmale der Technik. Schauen Sie sich mehrere Artikel an, in denen dies ausführlich erörtert wurde.
Viel Glück!
Iwan Negreshniy:
Genau keine Hoffnung, wenn Sie nicht verstehen, dass Sie zu bewerten, zu vergleichen und zu teilen Handel MI Algorithmen nur im Zusammenhang mit ihrer Performance-Messung Werkzeug - Tester, und da Sie vertrauen nur Ihre, bot ich es zu teilen.
Aber es besteht kein Interesse an Ihren Algorithmen und den Algorithmen Ihrer Kameraden im geschlossenen Forum, wenn Ihre Blackboxen nach dem Prinzip, dass niemand den Zweck kennt, nur schöne Aktiencharts zeichnen, auch wenn sie mit poetischen Geschichten über fortschrittliche MO-Systeme, Milliarden von Geld und Finanzmagnaten unterlegt sind.
Warum sind Sie so schnell beleidigt? Natürlich war es ein Witz über "Milliarden von Dollar", verstehen Sie das nicht? Ich habe Ihnen gesagt, dass ich den Prüfalgorithmus weitergeben kann, wenn Sie ihn brauchen, kein Problem. Ich habe MT-Tester schon lange nicht mehr benutzt. Ist es jetzt möglich, beliebige csv-Zeilen zu laden? Es ist sehr wichtig, wie sonst zu überprüfen, ob es richtig funktioniert, wenn nicht, dann... weißt du was...
Ich handele überhaupt nicht mit Forex, ich arbeite mit Forts und Krypto, mein mt-Tester hat nichts damit zu tun, aber ich weiß sicher, dass mein Tester sehr nahe an der Realität arbeitet, wenn man die Fehler bei der Ausführung und die Liquidität auf dem Wettmarkt berücksichtigt. Ich verwende Forex als Datentyp, auch mit schwachen Major und Indizes Prognosen kann viel in der Vorhersage B-Aktien und sogar ein wenig Krypto helfen.
Es ist schon komisch, dass die Leute etwas über einen Tester schreiben, ohne sich überhaupt die Mühe zu machen, sich mit seiner Funktionalität vertraut zu machen. Ganz zu schweigen davon, dass Sie in mql auch Ihren eigenen Tester und einen Tester innerhalb eines Testers schreiben können.
Woher kommen die "Maschinenbauer" in diesem Forum und zu welchem Zweck, frage ich mich.
Es ist schon komisch, dass die Leute etwas über einen Tester schreiben, ohne sich überhaupt die Mühe zu machen, sich mit seiner Funktionalität vertraut zu machen. Ganz zu schweigen davon, dass Sie in mql auch Ihren eigenen Tester und einen Tester innerhalb eines Testers schreiben können.
Dennoch bin ich neugierig, woher die "Macher" in diesem Forum kommen und zu welchem Zweck.
Vielleicht haben Sie Recht, ich werde mir dieses Forum in 2-3 Jahren ansehen, wenn eine neue Generation von Pflaumern kommt, wer weiß, vielleicht werden sie klüger sein, obwohl ... Das bezweifle ich stark. Astalavista-Verlierer! Schreiben Sie Artikel und verkaufen Sie Rakebacks im Wert von 50 Dollar!
Wahrscheinlich haben Sie recht, ich werde in 2-3 Jahren hierher zurückblicken, wenn die neue Generation der Leaker kommt, wer weiß, vielleicht sind sie dann schlauer... Das bezweifle ich stark. Astalavista-Verlierer! Artikel schreiben und Grals im Wert von $50 ergattern
Ich wünsche Ihnen eine gute Reise )
Warum sind Sie so schnell beleidigt? Das mit den "Milliarden Dollar" war natürlich ein Scherz, kapieren Sie es nicht, Sie sind ein Witz... Ich habe Ihnen gesagt, dass ich den Prüfalgorithmus weitergeben kann, wenn Sie ihn brauchen, kein Problem. Ich habe MT-Tester schon lange nicht mehr benutzt. Ist es jetzt möglich, beliebige csv-Zeilen zu laden? Es ist sehr wichtig, wie sonst zu überprüfen, ob es richtig funktioniert, wenn nicht, dann... weißt du was...
Ich handele überhaupt nicht mit Forex, ich arbeite mit Forts und Krypto, mein mt-Tester hat nichts damit zu tun, aber ich weiß sicher, dass mein Tester sehr nahe an der Realität arbeitet, wenn man die Fehler bei der Ausführung und die Liquidität auf dem Wettmarkt berücksichtigt. Für mich ist Forex nur der Datentyp. Selbst sehr schwache Prognosen für wichtige Indizes und Indizes können bei der Vorhersage von B-Aktien und sogar ein wenig für Kryptowährungen sehr hilfreich sein.