Sie müssen sich eine Reihe von Indikatoren besorgen, die Niveaus bilden, und versuchen, zu bestimmen, von welchem der vielen Niveaus aus ein Abprall erfolgen wird. Mit anderen Worten: Die Klassifizierung sollte hier funktionieren.
Es stimmt, ein einziger Indikator ist ausreichend. Sie brauchen nicht viel. Ich werde das, was Sie über den Rückprall gesagt haben, mit einer korrekten Definition zusammenfassen. Definieren Sie, um welche Stufe es sich handelt. Unterstützung oder Widerstand (blau oder rot). Daher prallen wir von der Unterstützung ab, wenn sie niedriger als der Preis ist, und durchbrechen sie, wenn sie höher ist. Vom Widerstand prallen wir ab, wenn er über dem Preis liegt, und brechen ihn, wenn er darunter liegt. Um genauer zu sein....
Aber jede Ebene kann sich als korrupte Schlampe entpuppen und ihren Status mehrmals ändern, wie sollen wir also damit umgehen? Nehmen wir an, wir haben eine Ebene, die immer wieder gebrochen wird und um die sich der Kotier wie ein Marquis-Schoner balanciert. Was sollten wir in einem solchen Fall tun?
Die Schlussfolgerung liegt nahe, dass das Ziel für die NS so aussehen sollte, um davon zu profitieren.
Wenn die blaue Linie über dem Kurs liegt - kaufen. Die rote Linie unter dem Zitat - verkaufen. Infolgedessen änderte das Niveau seinen Status, aber zum Zeitpunkt der Änderung waren Sie zu einem profitablen Preis. Am Ende ändert der Preis seinen Status, aber zum Zeitpunkt der Änderung waren Sie zu einem vorteilhaften Preis. Aber das ist natürlich eine Menge, und wenn man es gemeistert hat (indem man mit den Niveaus im Nationalen Computer arbeitet), kann man einen ziemlich guten TS bekommen, der leicht von Niveau zu Niveau geht, angefangen von denen, von denen es notwendig ist, und durch die Niveaus bricht, die es erfordern. Die Hauptsache ist die Reinheit des Ansatzes für den TS im Prinzip. Ich möchte keine Fehler machen. Und hören Sie sich Ihre Versionen an.....
Nun, nur um meine Erfahrung zu teilen - ich habe viel Zeit damit verbracht, das Problem der Suche nach einem Bounce-Level zu lösen (Unterstützung/Widerstand sind hier überflüssige Begriffe, die nur den Bewegungsvektor angeben, der nicht wirklich wichtig ist), also habe ich genau den Satz von Indikatoren verwendet, und der Algorithmus hat verschiedene Methoden verwendet, um das eine oder andere Level zu wählen, wobei auch die Dichte dieser Levels berücksichtigt wurde. Ich habe es benutzt, um den Take Profit zu schätzen. Ich habe es nicht genutzt, weil ich nicht auf ein echtes Konto gesetzt habe, sondern nur an einem Projekt gearbeitet habe, das sich seit einem Jahr nicht bewegt hat. Ich dachte, es wäre eine gute Idee, mit Hilfe von MO nach Anhaltspunkten zu suchen, um das Niveau zu ermitteln, auf dem eine Korrektur stattfinden wird. Es gibt viele Indikatoren für diesen Zweck: Pivots, Gaps, Fibs, RSI-Niveaus, Standardabweichungskanal, verschiedene gleitende Kanäle, ATR usw. Der Aufschwung könnte von einigen der vorhandenen Indikatoren ausgehen, aber die Frage ist, von welchen.
Es ist verständlich, dass ich, da Sie es vorgeschlagen haben, auch damit anfangen sollte......
Hier ist ein guter und korrekter Bildschirm.
Forum zum Thema Handel, automatisierte Handelssysteme und Testen von Handelsstrategien
Maschinelles Lernen im Handel: Theorie und Praxis (Handel und darüber hinaus)
mytarmailS, 2018.07.21 20:57
Viele Leute können es kaum glauben, aber die Gründe für die Trendumkehr in der EU liegen dort, wo ich sie eingezeichnet habe, und nicht an den Extremen der Grafik.
Der Markt ist sehr gut darin, dem Kopf Streiche zu spielen ((
Wird es helfen, anzufangen?
Kumpel, wenn du mich entschuldigst, werde ich aus dem berühmten Cartoon "Ball You're a dummy!!!!" zitieren (Warum?
Dude))) Sorry, aber wenn du Kurven auf einer zufällig generierten Reihe zeichnest und irgendwelche Ziele darauf beobachtest, dann bist du mindestens bis zur Hüfte aus Holz :)
Bevor man auf einen Beitrag antwortet, sollte man ihn lesen.
Ich habe auch die Dichte dieser Ebenen berücksichtigt.
Dude))) sorry, aber wenn du Kurven auf einer zufällig generierten Reihe zeichnest und irgendwelche Ziele darauf siehst, dann bist du mindestens bis zur Hüfte aus Holz :)
Wenn Sie das Richtige tun wollen, verstehe ich das.
es genau machen
ich kriege den Dreh raus, ich kriege den Dreh raus (?), kein Argument))
Wie auch immer, wenn Sie denken, dass es so einfach ist, finden Sie einfach heraus, wie Sie es ohne eine Karte machen können: ???? )))"Hier reicht es nicht zu sehen, hier muss man denken, hier muss man starren........" //+++
Sie wollen es richtig machen.
Ach, komm schon, Renat... )) Ich erkläre es noch einmal...
Ich habe eine zufällige Serie (DIES IST NICHT DER PREIS) mit einer Trendkomponente generiert und sie mit Mustern der technischen Analyse bemalt, um zu zeigen, dass die klassische TA post factum sogar den Zufall beschreiben kann, und dass diese TA sogar im Zufall existiert, aber sie ist nicht da, sie ist nur eine Eigenschaft von Serien mit einer Trendkomponente.Jede Umkehrung kann durch eine TA-Zahl beschrieben werden, es handelt sich immer um einen Kopf-Schulter-Kurs oder ein Doppel- oder Dreifach-Top, auch bei Random, aber gleichzeitig verleiht sie diesen Zahlen keine prädiktiven Eigenschaften.
Und Mikhail nahm die Zufallszahlen und sagte zu mir - du hast die Linien falsch gezogen))) in einer Zufallszahl, verstehst du?
Oh, Scheiße, Renat... )) Ich erkläre es noch einmal...
Ich habe eine zufällige Serie (DIES IST NICHT DER PREIS) mit einer Trendkomponente generiert und sie mit Mustern der technischen Analyse bemalt, um zu zeigen, dass die klassische TA post factum sogar den Zufall beschreiben kann), und dass diese TA sogar im Zufall irgendwie vorhanden ist, aber sie ist nicht da, sie ist nur eine Eigenschaft von Serien mit einer Trendkomponente.Jede Umkehrung kann durch eine TA-Zahl beschrieben werden, es handelt sich immer um ein Kopf-Schulter-Top oder ein Doppel- oder Dreifach-Top, sogar in Random, aber gleichzeitig verleiht sie diesen Zahlen keine prädiktiven Eigenschaften.
und mikhail nahm die Randoms und sagte zu mir, du hast gerade die falschen Linien )))) in Randoms gezeichnet, siehst du? falsch )) ahaha
Ich diskutiere nicht.
hahaha
)
Ich frage mich, ob jemand weiß, wie man den Unterschied zwischen einem zufällig generierten BP und einem echten Preis erkennen kann, und ob er etwas erklären kann...
Ich frage mich, ob jemand weiß, wie man den Unterschied zwischen einem zufällig generierten BP und einem echten BP erkennen kann, und ob er etwas erklären kann...
Ich weiß nicht, wie