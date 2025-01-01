//--- example for CArrayLong::AddArray(const long &[])

#include <Arrays\ArrayLong.mqh>

//---

long src[];

//---

void OnStart()

{

CArrayLong *array=new CArrayLong;

//---

if(array==NULL)

{

printf("Object create error");

return;

}

//--- add another array

if(!array.AddArray(src))

{

printf("Array addition error");

delete array;

return;

}

//--- use array

//--- . . .

//--- delete array

delete array;

}