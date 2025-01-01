DokumentationKategorien
SearchLinear

Sucht nach einem Element in einem Array, das gleich dem Muster ist.

int  SearchLinear(
   long  element      // Muster
   ) const

Parameter

element

[in]  Element-Muster um im Array zu suchen.

Rückgabewert

Die Position des gefundenen Elements beim Erfolg, -1 - wenn kein Element gefunden ist.

Hinweis

Die Suche wird als Reihenfolgezugriff auf Array-Elementen durchgeführt (Linearsuche für unsortierten Arrays).

Beispiel:

//--- example for CArrayLong::SearchLinear(long)
#include <Arrays\ArrayLong.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArrayLong *array=new CArrayLong;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Object create error");
      return;
     }
   //--- add arrays elements
   //--- . . .
   //--- search element
   if(array.SearchLinear(1000000)!=-1) printf("Element found");
   else                                printf("Element not found");
   //--- delete array
   delete array;
  }