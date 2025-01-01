//--- example for CArrayInt::Add(int)

#include <Arrays\ArrayInt.mqh>

//---

void OnStart()

{

CArrayInt *array=new CArrayInt;

//---

if(array==NULL)

{

printf("Object create error");

return;

}

//--- add arrays elements

for(int i=0;i<100;i++)

{

if(!array.Add(i))

{

printf("Element addition error");

delete array;

return;

}

}

//--- use array

//--- . . .

//--- delete array

delete array;

}