DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekDatensammlungenCArrayIntInsert 

Insert

Fügt ein Element in das Array an die angegebene Position ein.

bool  Insert(
   int  element,     // Element für Einfügen
   int  pos          // Position
   )

Parameter

element

[in]  Wert des Elements ins Array einzufügen.

pos

[in]  Die Einfügeposition im Array

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, false wenn das Element nicht eingefügt werden kann.

Beispiel:

//--- example for CArrayInt::Insert(int,int)
#include <Arrays\ArrayInt.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArrayInt *array=new CArrayInt;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Object create error");
      return;
     }
   //--- insert elements
   for(int i=0;i<100;i++)
     {
      if(!array.Insert(i,0))
        {
         printf("Insert error");
         delete array;
         return;
        }
     }
   //--- use array
   //--- . . .
   //--- delete array
   delete array;
  }