MathQuantileNoncentralBeta
Berechnet den Wert der Umkehrfunktion der Wahrscheinlichkeitsverteilung der nichtzentralen Betaverteilung mit den Parametern a, b und lambda für die Zufallsvariable probability. Im Fehlerfall gibt NaN zurück.
|
double MathQuantileNoncentralBeta(
|
double MathQuantileNoncentralBeta(
Berechnet den Wert der Umkehrfunktion der Wahrscheinlichkeitsverteilung der nichtzentralen Betaverteilung mit den Parametern a, b und lambda für die im Array 'probability[]' angegebenen Wahrscheinlichkeitswerte. Im Fehlerfall retourniert false. Analog zu qbeta() in R.
|
double MathQuantileNoncentralBeta(
|
bool MathQuantileNoncentralBeta(
Parameter
probability
[in] Wahrscheinlichkeitswert einer Zufallsvariablen.
probability[]
[in] Array mit den Wahrscheinlichkeitswerten einer Zufallsvariablen.
a
[in] Der erste Parameter der Betaverteilung (shape1).
b
[in] Der zweite Parameter der Betaverteilung (shape2).
lambda
[in] Parameter der Nichtzentralität.
tail
[in] Flag der Berechnung, wenn false, wird mit einer '1.0-probability' gerechnet.
log_mode
[in] Flag der Berechnung, wenn log_mode=true, wird mit einer 'Exp(probability)' gerechnet.
error_code
[out] Variable für den Fehlercode.
result[]
[out] Array mit der Werten der Quantile.