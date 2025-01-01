MathQuantileNoncentralBeta

Berechnet den Wert der Umkehrfunktion der Wahrscheinlichkeitsverteilung der nichtzentralen Betaverteilung mit den Parametern a, b und lambda für die Zufallsvariable probability. Im Fehlerfall gibt NaN zurück.

double MathQuantileNoncentralBeta(

const double probability,

const double a,

const double b,

const double lambda,

const bool tail,

const bool log_mode,

int& error_code

);

double MathQuantileNoncentralBeta(

const double probability,

const double a,

const double b,

const double lambda,

int& error_code

);

Berechnet den Wert der Umkehrfunktion der Wahrscheinlichkeitsverteilung der nichtzentralen Betaverteilung mit den Parametern a, b und lambda für die im Array 'probability[]' angegebenen Wahrscheinlichkeitswerte. Im Fehlerfall retourniert false. Analog zu qbeta() in R.

double MathQuantileNoncentralBeta(

const double& probability[],

const double a,

const double b,

const double lambda,

const bool tail,

const bool log_mode,

double& result[]

);

Berechnet den Wert der Umkehrfunktion der Wahrscheinlichkeitsverteilung der nichtzentralen Betaverteilung mit den Parametern a, b und lambda für das Array der Wahrscheinlichkeitswerte probability[]. Im Fehlerfall retourniert false.

bool MathQuantileNoncentralBeta(

const double& probability[],

const double a,

const double b,

const double lambda,

double& result[]

);

Parameter

probability

[in] Wahrscheinlichkeitswert einer Zufallsvariablen.

probability[]

[in] Array mit den Wahrscheinlichkeitswerten einer Zufallsvariablen.

a

[in] Der erste Parameter der Betaverteilung (shape1).

b

[in] Der zweite Parameter der Betaverteilung (shape2).

lambda

[in] Parameter der Nichtzentralität.

tail

[in] Flag der Berechnung, wenn false, wird mit einer '1.0-probability' gerechnet.

log_mode

[in] Flag der Berechnung, wenn log_mode=true, wird mit einer 'Exp(probability)' gerechnet.

error_code

[out] Variable für den Fehlercode.

result[]

[out] Array mit der Werten der Quantile.