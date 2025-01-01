MathMomentsNoncentralBeta

Berechnet die theoretischen, numerischen Werte der ersten 4 Momente der nichtzentralen Betaverteilung mit den Parametern a, b und lambda.

double MathMomentsNoncentralBeta(

const double a,

const double b,

const double lambda,

double& mean,

double& variance,

double& skewness,

double& kurtosis,

int& error_code

);

Parameter

a

[in] Der erste Parameter der Betaverteilung (shape1).

b

[in] Der zweite Parameter der Betaverteilung (shape2).

lambda

[in] Parameter der Nichtzentralität

mean

[out] Variable des Mittelwertes.

variance

[out] Variable der Varianz.

skewness

[out] Variable der Schiefe.

kurtosis

[out] Variable der Kurtosis.

error_code

[out] Variable für den Fehlercode.

Rückgabewert

Gibt true zurück, wenn die Momente erfolgreich berechnet wurden, sonst false.