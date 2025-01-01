MathCumulativeDistributionNoncentralBeta

Berechnet den Wert der Wahrscheinlichkeitsverteilung der nichtzentralen Betaverteilung mit den Parametern a, b und lambda für die Zufallsvariable x. Im Fehlerfall retourniert sie NaN.

double MathCumulativeDistributionNoncentralBeta(

const double x,

const double a,

const double b,

const double lambda,

const bool tail,

const bool log_mode,

int& error_code

);

Berechnet den Wert der Wahrscheinlichkeitsverteilung der nichtzentralen Betaverteilung mit den Parametern a, b und lambda für die Zufallsvariable x. Im Fehlerfall retourniert sie NaN.

double MathCumulativeDistributionNoncentralBeta(

const double x,

const double a,

const double b,

const double lambda,

int& error_code

);

Berechnet den Wert der Wahrscheinlichkeitsverteilung der nichtzentralen Betaverteilung mit den Parametern a, b und lambda für den Array der Zufallsvariablen x[]. Im Fehlerfall retourniert false. Analog zu pbeta() in R.

bool MathCumulativeDistributionNoncentralBeta(

const double& x[],

const double a,

const double b,

const double lambda,

const bool tail,

const bool log_mode,

double& result[]

);

Berechnet den Wert der Wahrscheinlichkeitsverteilung der nichtzentralen Betaverteilung mit den Parametern a, b und lambda für den Array der Zufallsvariablen x[]. Im Fehlerfall retourniert false.

bool MathCumulativeDistributionNoncentralBeta(

const double& x[],

const double a,

const double b,

const double lambda,

double& result[]

);

Parameter

x

[in] Wert der Zufallsvariablen.

x[]

[in] Array mit den Werten der Zufallsvariablen.

a

[in] Der erste Parameter der Betaverteilung (shape 1).

b

[in] Der zweite Parameter der Betaverteilung (shape 2)

lambda

[in] Parameter der Nichtzentralität

tail

[in] Flag der Berechnung, Wenn true, wird die Wahrscheinlichkeit einer Zufallsvariablen, die nicht größer als x ist, berechnet.

log_mode

[in] Flag der Logarithmusberechnung, Wenn log_mode=true, dann wird der natürliche Logarithmus der Wahrscheinlichkeit zurückgegeben.

error_code

[out] Variable für den Fehlercode.

result[]

[out] Array für die Werte der Wahrscheinlichkeitsfunktion.