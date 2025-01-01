DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekMathematikStatistikNichtzentrale BetaverteilungMathProbabilityDensityNoncentralBeta 

MathProbabilityDensityNoncentralBeta

Berechnet den Wert der Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion der nichtzentralen Betaverteilung mit den Parametern a, b und lambda für die Zufallsvariable x. Im Fehlerfall retourniert sie NaN.

double  MathProbabilityDensityNoncentralBeta(
   const double  x,             // Wert der Zufallsvariablen
   const double  a,             // der erste Parameter der Betaverteilung (shape1)
   const double  b,             // der zweite Parameter der Betaverteilung (shape2)
   const double  lambda,        // Parameter der Nichtzentralität
   const bool    log_mode,      // Parameter der Logarithmusberechnung, wenn log_mode=true, wird der natürliche Logarithmus der Wahrscheinlichkeitsdichte zurückgegeben
   int&          error_code     // Variable für den Fehlercode
   );

Berechnet den Wert der Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion der nichtzentralen Betaverteilung mit den Parametern a, b und lambda für die Zufallsvariable x. Im Fehlerfall retourniert sie NaN.

double  MathProbabilityDensityNoncentralBeta(
   const double  x,             // Wert der Zufallsvariablen
   const double  a,             // der erste Parameter der Betaverteilung (shape1)
   const double  b,             // der zweite Parameter der Betaverteilung (shape2)
   const double  lambda,        // Parameter der Nichtzentralität
   int&          error_code     // Variable für den Fehlercode
   );

Berechnet den Wert der Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion der nichtzentralen Betaverteilung mit den Parametern a, b und lambda für den Array der Zufallsvariablen x[]. Im Fehlerfall retourniert false. Analog zu dbeta() in R.

bool  MathProbabilityDensityNoncentralBeta(
   const double& x[],            // Array mit den Werten der Zufallsvariablen
   const double  a,              // der erste Parameter der Betaverteilung (shape1)
   const double  b,              // der zweite Parameter der Betaverteilung (shape2)
   const double  lambda,         // Parameter der Nichtzentralität
   const bool    log_mode,       // Flag der Berechnung des Logarithmus, wenn log_mode=true, wird der natürliche Logarithmus der Wahrscheinlichkeitsdichte berechnet
   double&       result[]        // Array der Werte der Funktion der Wahrscheinlichkeitsdichte
   );

Berechnet den Wert der Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion der nichtzentralen Betaverteilung mit den Parametern a, b und lambda für den Array der Zufallsvariablen x[]. Im Fehlerfall retourniert false.

bool  MathProbabilityDensityNoncentralBeta(
   const double& x[],            // Array mit den Werten der Zufallsvariablen
   const double  a,              // der erste Parameter der Betaverteilung (shape1)
   const double  b,              // der zweite Parameter der Betaverteilung (shape2)
   const double  lambda,         // Parameter der Nichtzentralität
   double&       result[]        // Array der Werte der Funktion der Wahrscheinlichkeitsdichte
   );

Parameter

x

[in]  Wert der Zufallsvariablen.

x[]

[in]  Array mit den Werten der Zufallsvariablen.

a

[in]  Der erste Parameter der Betaverteilung (shape 1).

b

[in]  Der zweite Parameter der Betaverteilung (shape 2)

lambda

[in] Parameter der Nichtzentralität

log_mode

[in]  Flag der Logarithmusberechnung, wenn log_mode=true, wird der natürliche Logarithmus der Wahrscheinlichkeitsdichte berechnet.

error_code

[out]  Variable für den Fehlercode.

result[]

[out]  Array für die Werte der Wahrscheinlichkeitsfunktion.