- ExceptWith
- IntersectWith
- SymmetricExceptWith
- UnionWith
- IsProperSubsetOf
- IsProperSupersetOf
- IsSubsetOf
- IsSupersetOf
- Overlaps
- SetEquals
IsProperSupersetOf
Stellt fest, ob die aktuelle Menge eine strikte Obermenge der angegebenen Sammlung oder Arrays ist.
Eine Version für die Arbeit mit der Sammlung, die die Schnittstelle ICollection<T> implementiert.
|
bool IsProperSupersetOf(
Eine Version für die Arbeit mit einem Array.
|
bool IsProperSupersetOf(
Parameter
*collection
[in] Sammlung für das Feststellen des Verhältnisses.
&collection[]
[in] Array für das Feststellen des Verhältnisses.
Rückgabewert
Gibt true zurück, wenn die aktuelle Menge eine strikte Obermenge ist, andernfalls false.