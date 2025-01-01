- ExceptWith
- IntersectWith
- SymmetricExceptWith
- UnionWith
- IsProperSubsetOf
- IsProperSupersetOf
- IsSubsetOf
- IsSupersetOf
- Overlaps
- SetEquals
Stellt fest, ob die aktuelle Menge alle Elemente der angegebenen Sammlung oder Arrays beinhaltet.
Eine Version für die Arbeit mit der Sammlung, die die Schnittstelle ICollection<T> implementiert.
|
bool SetEquals(
Eine Version für die Arbeit mit einem Array.
|
bool SetEquals(
Parameter
*collection
[in] Sammlungen für den Vergleich von Elementen.
&collection[]
[in] Sammlungen für den Vergleich von Elementen.
Rückgabewert
Gibt true zurück, wenn alle Elemente der angegebenen Sammlung oder des Arrays in der aktuellen Menge vorhanden sind, andernfalls false.