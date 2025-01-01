Overlaps

Stellt fest, ob sich die aktuelle Menge und die angegebene Sammlung oder Array überlappen.

Eine Version für die Arbeit mit der Sammlung, die die Schnittstelle ICollection<T> implementiert.

bool Overlaps(

ICollection<T>* collection

);

Eine Version für die Arbeit mit einem Array.

bool Overlaps(

T& array[]

);

Parameter

*collection

[in] Sammlung für das Feststellen der Überlappung.

&collection[]

[in] Array für das Feststellen der Überlappung.

Rückgabewert

Gibt true zurück, wenn sich die aktuelle Menge und Sammlung oder Array überlappen, andernfalls false.