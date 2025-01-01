Contains
Stellt fest, ob die sortierte Hashtabelle das angegebene Schlüssel-Wert-Paar enthält
Eine Version für das Arbeiten mit einem gebildeten Schlüssel-Wert-Paar.
bool Contains(
Eine Version für das Arbeiten mit einem Schlüssel-Wert-Paar in Form eines separat angegebenen Schlüssels und Wertes.
bool Contains(
Parameter
*item
[in] Schlüssel-Wert-Paar.
key
[in] Schlüssel.
value
[in] Wert.
Rückgabewert
Gibt true zurück, wenn es in der sortierten Hashtabelle ein Schlüssel-Wert-Paar mit dem angegebenen Schlüssel und Wert gibt, andernfalls false.