CopyTo
Kopiert alle Schlüssel-Wert-Paare aus einer sortierten Hashtabelle in die angegebenen Arrays beginnend mit einem bestimmten Index.
Version für das Kopieren der Hashtabelle in den Array von Schlüssel-Wert-Paaren.
int CopyTo(
Eine Version für das Kopieren einer Hashtabelle in separate Arrays für Schlüssel und Werte.
int CopyTo(
Parameter
*&dst_array[]
[out] Array, in den alle Paare aus der Hashtabelle geschrieben werden.
&dst_keys[]
[out] Array, in den alle Schlüssel aus der Hashtabelle geschrieben werden.
&dst_values[]
[out] Array, in den alle Werte der Hashtabelle geschrieben werden.
dst_start=0
[in] Index in den Arrays, mit welchem das Kopieren beginnt.
Rückgabewert
Gibt die Anzahl der kopierten Schlüssel-Wert-Paare zurück.