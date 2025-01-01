CopyTo

Kopiert alle Schlüssel-Wert-Paare aus einer sortierten Hashtabelle in die angegebenen Arrays beginnend mit einem bestimmten Index.

Version für das Kopieren der Hashtabelle in den Array von Schlüssel-Wert-Paaren.

int CopyTo(

CKeyValuePair<TKeyTValue>*& dst_array[],

const int dst_start=0

);

Eine Version für das Kopieren einer Hashtabelle in separate Arrays für Schlüssel und Werte.

int CopyTo(

TKey& dst_keys[],

TValue& dst_values[],

const int dst_start=0

);

Parameter

*&dst_array[]

[out] Array, in den alle Paare aus der Hashtabelle geschrieben werden.

&dst_keys[]

[out] Array, in den alle Schlüssel aus der Hashtabelle geschrieben werden.

&dst_values[]

[out] Array, in den alle Werte der Hashtabelle geschrieben werden.

dst_start=0

[in] Index in den Arrays, mit welchem das Kopieren beginnt.

Rückgabewert

Gibt die Anzahl der kopierten Schlüssel-Wert-Paare zurück.