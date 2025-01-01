DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekTemplate-Sammlungen von DatenCSortedMap<TKey, TValue>ContainsValue 

ContainsValue

Stellt fest, ob die sortierte Hashtabelle ein Schlüssel-Wert-Paar mit dem angegebenen Wert enthält.

bool ContainsValue(
   TValue  value     // Wert
   );

Parameter

value

[in]  Wert.

Rückgabewert

Gibt true zurück, wenn es in der sortierten Hashtabelle ein Schlüssel-Wert-Paar mit dem angegebenen Wert gibt, andernfalls false.