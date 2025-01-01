Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekTemplate-Sammlungen von DatenCSortedMap<TKey, TValue>ContainsKey AddCountComparerContainsContainsKeyContainsValueCopyToClearRemoveTryGetValueTrySetValue ContainsKey Stellt fest, ob die sortierte Hashtabelle ein Schlüssel-Wert-Paar mit dem angegebenen Schlüssel enthält. bool ContainsKey( TKey key // Schlüssel ); Parameter key [in] Schlüssel. Rückgabewert Gibt true zurück, wenn es in der sortierten Hashtabelle ein Schlüssel-Wert-Paar mit dem angegebenen Schlüssel gibt, andernfalls false. Contains ContainsValue