DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekTemplate-Sammlungen von DatenCSortedMap<TKey, TValue>ContainsKey 

ContainsKey

Stellt fest, ob die sortierte Hashtabelle ein Schlüssel-Wert-Paar mit dem angegebenen Schlüssel enthält.

bool ContainsKey(
   TKey  key     // Schlüssel
   );

Parameter

key

[in]  Schlüssel.

Rückgabewert

Gibt true zurück, wenn es in der sortierten Hashtabelle ein Schlüssel-Wert-Paar mit dem angegebenen Schlüssel gibt, andernfalls false.