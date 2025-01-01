DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekPanels und DialogeCBmpButtonBorder 

Border (Get-Methode)

Erhält den Wert des Parameters "Border" (Rahmenbreite) des Steuerelements CBmpButton.

int  Border()  const

Rückgabewert

Wert von "Border"-Parameter.

Border (Set-Methode)

Setzt den Wert des Parameters "Border" (Rahmenbreite) des Steuerelements CBmpButton.

bool  Border(
   const int  value      // Wert
   )

Parameter

value

[in]  Ein neuer Wert des Parameters "Border".

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true, ansonsten false zurück.