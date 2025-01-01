DokumentationKategorien
Pressed (Get-Methode)

Erhält den Zustand (Eigenschaft Pressed) des Steuerelements CBmpButton.

bool  Pressed()  const

Rückgabewert

Element-Zustand.

Pressed (Set-Methode)

Setzt den Zustand (Eigenschaft Pressed) des Steuerelements CBmpButton.

bool  Pressed(
   const bool  pressed      // Zustand
   )

Parameter

pressed

[in]  Der neue Zustand des Elements.

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true, ansonsten false zurück.