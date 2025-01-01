- Create
- Border
- BmpNames
- BmpOffName
- BmpOnName
- BmpPassiveName
- BmpActiveName
- Pressed
- Locking
- OnSetZOrder
- OnCreate
- OnShow
- OnHide
- OnMove
- OnChange
- OnActivate
- OnDeactivate
- OnMouseDown
- OnMouseUp
BmpNames
Setzt die Namen der BMP-Dateien zur Anzeige des Steuerelements CBmpButton.
|
bool BmpNames(
Parameter
off=""
[in] Name der BMP-Datei zur Anzeige des Steuerelements im OFF-Zustand.
on=""
[in] Name der BMP-Datei zur Anzeige des Steuerelements im ON-Zustand.
Rückgabewert
Gibt bei Erfolg true, ansonsten false zurück.