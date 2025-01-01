DokumentationKategorien
BmpNames

Setzt die Namen der BMP-Dateien zur Anzeige des Steuerelements CBmpButton.

bool  BmpNames(
   const string  off="",     // Dateiname
   const string  on=""       // Dateiname
   )

Parameter

off=""

[in]  Name der BMP-Datei zur Anzeige des Steuerelements im OFF-Zustand.

on=""

[in]  Name der BMP-Datei zur Anzeige des Steuerelements im ON-Zustand.

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true, ansonsten false zurück.