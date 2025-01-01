DokumentationKategorien
Locking (Get-Methode)

Erhält den Wert der Eigenschaft "Locking" (Fixieren) des Steuerelements CBmpButton.

bool  Locking()  const

Rückgabewert

Wert der Eigenschaft "Locking".

Locking (Set-Methode)

Setzt die Eigenschaft "Locking" (Fixieren) des Steuerelements CBmpButton.

void  Locking(
   const bool  locking      // Wert
   )

Parameter

locking

[in]  Der neue Wert der Eigenschaft "Locking".

Rückgabewert

Nichts.