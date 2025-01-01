- Create
- Border
- BmpNames
- BmpOffName
- BmpOnName
- BmpPassiveName
- BmpActiveName
- Pressed
- Locking
- OnSetZOrder
- OnCreate
- OnShow
- OnHide
- OnMove
- OnChange
- OnActivate
- OnDeactivate
- OnMouseDown
- OnMouseUp
Locking (Get-Methode)
Erhält den Wert der Eigenschaft "Locking" (Fixieren) des Steuerelements CBmpButton.
|
bool Locking() const
Rückgabewert
Wert der Eigenschaft "Locking".
Locking (Set-Methode)
Setzt die Eigenschaft "Locking" (Fixieren) des Steuerelements CBmpButton.
|
void Locking(
Parameter
locking
[in] Der neue Wert der Eigenschaft "Locking".
Rückgabewert
Nichts.