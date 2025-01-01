Positionieren innerhalb der Dateien

Die meisten Dateifunktionen sind mit der Funktionen von Lesen/Aufzeichnung der Information verbunden. Dabei kann durch die Funktion FileSeek() der Dateianzeiger in der Position innerhalb der Datei angegeben werden, von der die naechste Lese- oder Schreibeoperation durchgeführt wird. Enumeration ENUM_FILE_POSITION enthält zulaessige Anzeigerpositionen, in Bezug auf die Verschiebungen in Bytes für naechste Operation spezifiziert werden können.

ENUM_FILE_POSITION

Identifikator Beschreibung SEEK_SET Dateianfang SEEK_CUR Laufende Position des Dateianzeigers SEEK_END Dateiende

Sehen Sie auch

FileIsEnding, FileIsLineEnding