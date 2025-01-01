DokumentationKategorien
Positionieren innerhalb der Dateien

Die meisten Dateifunktionen sind mit der Funktionen von Lesen/Aufzeichnung der Information verbunden. Dabei kann durch die Funktion FileSeek() der Dateianzeiger in der Position innerhalb der Datei angegeben werden, von der die naechste Lese- oder Schreibeoperation  durchgeführt wird. Enumeration ENUM_FILE_POSITION enthält zulaessige Anzeigerpositionen, in Bezug auf die Verschiebungen in Bytes für naechste Operation spezifiziert werden können.

ENUM_FILE_POSITION

Identifikator

Beschreibung

SEEK_SET

Dateianfang

SEEK_CUR

Laufende Position des Dateianzeigers

SEEK_END

Dateiende

