CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Momentum Color Fill - Indikator für den MetaTrader 5

[Gelöscht] | German English Русский 中文 Español 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Ansichten:
1651
Rating:
(24)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der Momentum-Indikator misst die Änderung der Preise eines Symbols in einem bestimmten Zeitraum. Das Momentum berechnet das Verhältnis des aktuellen Preises zum Preis der Bar zu einer bestimmten Zeit vorher.

Dieser Indikator füllt die Fläche zwischen der Indikatorlinie und dem "InpLevel" mit Farbe. Der zusätzliche Eingabeparameter "InpLevel" wird für Farbdarstellung benötigt.

Momentum Color Fill

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/934

Gleitenden Durchschnitt: 3-Pol Butterworth-Filter Gleitenden Durchschnitt: 3-Pol Butterworth-Filter

Moving Average: 3-Pole Butterworth Filter. Der Indikator basiert auf dem Code von Witold Wozniak.

Geglätteter einfacher Trend-Detektor Geglätteter einfacher Trend-Detektor

Smoothed Simple Trend Detector.

Widescreenshooter Widescreenshooter

Skript zum Erstellen eines breiten Screenshots.

Monitoring Spread Monitoring Spread

Tools zur Überwachung der Spreads von Währungspaaren