Momentum Color Fill

Der Momentum-Indikator misst die Änderung der Preise eines Symbols in einem bestimmten Zeitraum. Das Momentum berechnet das Verhältnis des aktuellen Preises zum Preis der Bar zu einer bestimmten Zeit vorher.

Dieser Indikator füllt die Fläche zwischen der Indikatorlinie und dem "InpLevel" mit Farbe. Der zusätzliche Eingabeparameter "InpLevel" wird für Farbdarstellung benötigt.



