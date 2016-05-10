Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Geglätteter einfacher Trend-Detektor - Indikator für den MetaTrader 5
3-Pol Butterworth-Filter zur Glättung, von Witold Wozniak.
Der Indikator wird wie der RSI oder Dem verwendet.
Die blaue Linie ist nicht geglättet, während die rote die geglättete Version zeigt.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/928
gpfTCPivotLimit
Das System handelt den Rücksprung weg von den Unterstützung/Widerstandslinien des Pivot-IndikatorsgpfTCPivotStop
Der Expert Advisor auf Basis der täglichen Pivot-Linien.
Gleitenden Durchschnitt: 3-Pol Butterworth-Filter
Moving Average: 3-Pole Butterworth Filter. Der Indikator basiert auf dem Code von Witold Wozniak.Momentum Color Fill
Der Momentum-Indikator misst die Änderung der Preise eines Symbols in einem bestimmten Zeitraum.