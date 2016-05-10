CodeBaseKategorien
Geglätteter einfacher Trend-Detektor - Indikator für den MetaTrader 5

Vladislav Eremeev
988
(22)
3-Pol Butterworth-Filter zur Glättung, von Witold Wozniak.

Der Indikator wird wie der RSI oder Dem verwendet.


Bild:

EURUSDH1

Die blaue Linie ist nicht geglättet, während die rote die geglättete Version zeigt.

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/928

