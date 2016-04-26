



Der Average Directional Movement Index Indikator (ADX) hilft festzustellen ob ein Preistrend vorliegt. Er wurde von Welles Wilder in seinem Buch "Neue Konzepte für technische Handelssysteme" ("New concepts in technical trading systems") entwicklet und beschrieben.

Die einfachste Handelsmethode des directionsal Movements beruht auf dem Vergleich von zwei Richtungsindikatoren: der 14-Perioden +DI und der 14-Perioden -DI. Um das zu erreichen platziert man entweder die Charts der beiden Indikatoren übereinander oder subtrahiert den +DI vom -DI. W. Wilder empfiehlt Käufe wenn der +DI höher als der -DI ist und Verkäufe, wenn der +DI unter den -DI abfällt.



Zu diesen beiden einfachen Regeln fügte Wells Widler eine "Regel der Extrempunkte" hinzu. Sie wird verwendet, um Fehlsignal zu eliminieren und die Anzahl der Trades zu vermindern. Der "Regel der Extrempunkte" entsprechend, ist ein "Extrempunkt" erreicht, wenn sich +DI und -DI gegenseitig kreuzen. Wenn +DI höher steigt als -DI, ist dieser Punkt der Höchstpreis des Tages wenn sie sich kreuzen. Wenn +DI niedriger ist als -DI, ist dieser Punkt der Tiefstpreis dieses Tages wenn sie sich kreuzen.



Der Extrempunkt wird dann als Einstiegslevel in den Markt verwendet. Nach dem Kaufsignal (+DI höher als -DI) muss man daher warten bis der Preis den Extrempunkt erreicht und erst dann kaufen. Wenn aber der Preis unter den Level des Extrempunkts fällt sollte man eine Short-Position eröffnen.



ADX = SUM ((+DI - (-DI)) / (+DI + (-DI)), N) / N

Wobei:

N — die Anzahl Perioden, die in der Berechnung verwendet werden sollen.

