Универсал_1.64 - эксперт для MetaTrader 4
Просмотров:
- 7341
Рейтинг:
-
Опубликован:
Обновлен:
Автор: Drknn
RoundPriceExp
Индикатор RoundPriceExp.Res-Sup
Индикатор показывает уровни поддержки и сопротивления.
Serg153xo
Индикатор окрашивает восходящие и нисходящие свечи.XOdiagram 1
Индикатор XOdiagram 1. Рисует диаграммы Х0 по ценам закрытия.